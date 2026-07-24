Tragedia pod Radomiem. Znana przewodniczka PTTK zginęła pod kołami Skody. Młody kierowca w areszcie

Tragiczny wypadek w Józefowie. Zginęła 75-letnia piesza

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 22 lipca, około godziny 19:00 w miejscowości Józefów w gminie Kowala. Jak przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, wstępne ustalenia wskazują, że 26-latek siedzący za kierownicą Skody potrącił starszą kobietę podczas jazdy w stronę Sołtykowa. Życia 75-latki nie udało się uratować. Zmarła na miejscu wypadku.

26-latek prowadził Skodę wbrew zakazowi. Znaleziono przy nim narkotyki

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość młodego mężczyzny - wynik był negatywny. Dodatkowo pobrano od niego krew, aby wykluczyć obecność substancji odurzających. Szybko wyszło na jaw, że 26-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę, ponieważ ciążył na nim sądowy zakaz. Co więcej, podczas interwencji policjanci zabezpieczyli przy nim mefedron.

Kierowca z Radomia usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Prokurator Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu poinformowała, że w piątek, 24 lipca, Sąd Rejonowy w Radomiu zadecydował o zastosowaniu wobec Wojciecha L. trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Wcześniej w Prokuraturze Rejonowej Radom-Zachód mężczyźnie przedstawiono trzy zarzuty.

Śledczy uznali, że 26-latek w sposób umyślny złamał zasady bezpieczeństwa na drodze, co doprowadziło do śmiertelnego potrącenia 75-latki. Zdaniem prokuratury mężczyzna nie zachował należytej uwagi, jechał zbyt szybko i nie dostosował swojego zachowania do warunków panujących na trasie.

Kolejny zarzut dotyczył złamania zakazu prowadzenia pojazdów. Decyzja sądu, zakazująca mu kierowania przez pół roku, obowiązywała od 18 czerwca.

Trzeci zarzut związany jest z posiadaniem mefedronu. Prokurator Góźdź zaznaczyła, że jeśli badania krwi wykażą obecność narkotyków, lista zarzutów zostanie poszerzona.

Podejrzany przyznał się do winy w kwestii spowodowania wypadku oraz złamania zakazu sądowego, jednak zaprzeczył, jakoby posiadał przy sobie środki odurzające.

Nie żyje Helena Czarnecka. Znana radomska przewodniczka PTTK

Okazało się, że potrącona kobieta to Helena Czarnecka, niezwykle zasłużona i szanowana w regionie przewodniczka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) w Radomiu. Smutną informację podało w mediach społecznościowych Koło Przewodników Terenowych przy radomskim oddziale PTTK.

W opublikowanym wspomnieniu podkreślono jej zaangażowanie i życzliwość: „Nasza Lenka była sympatyczną, zawsze uśmiechniętą, bardzo zaangażowaną w działalność naszego koła przewodnickiego Koleżanką. Zapamiętamy Cię jako wzór Przewodnika oraz dobrego, przyjaznego i empatycznego człowieka. Do zobaczenia na niebiańskich szlakach… (…) Z dużym zaangażowaniem promowała turystykę i krajoznawstwo wśród młodzieży. Przez wiele lat społecznie prowadziła wycieczki dla mieszkańców Radomia. Była współorganizatorem jubileuszowych zjazdów Koła Przewodników Terenowych. Aktywnie działała w Kole Przewodników przygotowując prelekcje, prowadząc wycieczki szkoleniowe. Za swoją działalność otrzymała Brązową Honorową Odznakę PTTK oraz tytuł Zasłużony Przewodnik PTTK”.

Sonda Umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie, ale nadrobię! Nie