Żołnierz WOT z maczetą rzucił się na przechodnia. Wstrząsające szczegóły

Żołnierz z maczetą w Legionowie. Prokuratura ujawnia szczegóły

Dramatyczne sceny rozegrały się krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Po południu, 21 grudnia, w rejonie ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiego w Legionowie, przechodzień został zaatakowany przez napastnika uzbrojonego w maczetę. Sprawca zranił ofiarę, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia na rowerze. Ranny mężczyzna wymagał natychmiastowej hospitalizacji.

Zaledwie dwa dni później, 23 grudnia, Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że podejrzanym o atak jest jeden z żołnierzy. Sprawa od razu przybrała poważny obrót, a śledztwo nabrało tempa.

„Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, po analizie materiałów otrzymanych z KPP Legionowo, w sprawie żołnierza podejrzewanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej, do którego miało dojść w dniu 21.12.2025 roku na terenie Legionowa, przekazał akta sprawy do Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa - Ursynów, gdzie zatrzymanemu podoficerowi zostaną przedstawione zarzuty” - przekazał wówczas ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Szokujące szczegóły napaści w Legionowie

W piątek, 5 czerwca, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał najnowsze informacje. Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów skierował już akt oskarżenia przeciwko kapralowi Rafałowi R. do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Jak przypomniał prokurator, mężczyzna oskarżony jest o to, że „21 grudnia 2025 roku ok. godz. 16:20 przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego w Legionowie, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia ustalonego pokrzywdzonego uderzył go tylną częścią maczety o długości 48,5 cm w szyję oraz zadał mu cios ostrą częścią maczety w głowę, powodując u pokrzywdzonego masywne krwawienie zewnętrzne oraz obrażenia, które skutkowały naruszeniem czynności narządu ciała trwającym dłużej niż 7 dni”.

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W toku śledztwa kapral Rafał R. musiał przejść obserwację psychiatryczną. Specjaliści stwierdzili, że w momencie ataku jego zdolność do kierowania własnym zachowaniem była ograniczona, ale nadal rozumiał znaczenie swoich czynów.

Oskarżonemu grozi bardzo surowa kara. Za usiłowanie zabójstwa przepisy przewidują od 8 do 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Sąd może jednak zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, ze względu na ograniczoną poczytalność sprawcy.

Żołnierz WOT pozostaje w areszcie

Od momentu zatrzymania żołnierz przebywa za kratkami. Rzecznik prokuratury poinformował, że po złożeniu aktu oskarżenia, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zadecyduje o dalszym losie podejrzanego. Na ten moment jego tymczasowy areszt został przedłużony do 20 czerwca 2026 roku.