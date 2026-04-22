Motocyklista wjechał pod tramwaj na Pradze. Trafił do szpitala

Wypadek z udziałem motocyklisty na Pradze-Południe

Groźny wypadek drogowy z udziałem motocykla i tramwaju na warszawskiej Pradze-Południe.

- Około 15:20 w alei Waszyngtona doszło do zdarzenia z udziałem motocykla. Kierujący jednośladem w trakcie wykonywania manewru skrętu w prawo w ulicę Międzyborską wjechał pod nadjeżdżający tramwaj linii 74 - przekazał nam mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Motocyklistą okazał się być 51-letni obywatel Turkmenistanu, który z obrażeniami trafił do szpitala. Jego stan nie pozwalał na sprawdzenie stanu trzeźwości na miejscu zdarzenia.

Pozostali uczestnicy zdarzenia - w tym pasażerowie tramwaju i motorniczy - nie odnieśli w jego wyniku obrażeń.

Po uderzeniu motocyklista wraz z jednośladem miał zostać przeciągnięty kilkanaście metrów po torowisku. Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby - w tym straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielili motocykliście pomocy na miejscu, a następnie przewieźli go do szpitala.

Zdarzenie spowodowało znaczne utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej w rejonie miejsca wypadku - Warszawski Transport Publiczny donosił o czasowej zmianie tras tramwajowych linii 74 i 9, a także opóźnieniu odbywających się na tych liniach kursów.

Wypadek tramwajowy w Alei Waszyngtona 22.04.2026:

