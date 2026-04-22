Trzyletnie dziecko wpadło pod koła ciągnika. Zmarło na miejscu

Nowe Szpaki. Trzyletni chłopiec zginął pod kołami ciągnika

Do makabrycznego zdarzenia doszło w środę, 22 kwietnia, w powiecie łosickim. Około godziny 14:00 na terenie prywatnej posesji w miejscowości Nowe Szpaki rozegrał się prawdziwy dramat.

„Na terenie prywatnej posesji 3-letni chłopiec wpadł pod koła ciągnika, którym kierował 36-letni mężczyzna” - przekazała nam asp. Weronika Wujek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

W wyniku poniesionych obrażeń chłopiec zmarł na miejscu zdarzenia.

„Stan psychiczny mężczyzny nie pozwalał na wykonanie badań na trzeźwość, kierowca ciągnika trafił do szpitala” - mówiła asp. Wujek.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że za kierownicą maszyny rolniczej mógł znajdować się ojciec zmarłego trzylatka. Na miejscu tragedii intensywne działania prowadzi policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze pracują pod ścisłym nadzorem prokuratora, aby ustalić dokładne przyczyny i okoliczności tego fatalnego w skutkach wypadku.

