Musical „Wicked” na deskach Teatru Muzycznego ROMA. To już ostatnia szansa, by go zobaczyć!

Światowy debiut tego tytułu miał miejsce na Broadwayu ponad dwie dekady temu, w 2003 roku, po czym błyskawicznie stał się wielkim hitem na całym globie. Potwierdzeniem tego ogromnego sukcesu są prestiżowe wyróżnienia, w tym ceniona statuetka Grammy i trzy nagrody Tony.

Nad Wisłą to niezwykłe widowisko zadebiutowało na deskach Teatru Muzycznego ROMA wiosną, 5 kwietnia 2025 roku, w obecności znakomitych gości: kompozytora Stephena Schwartza oraz autorki libretta Winnie Holzman. Od dnia premiery polska wersja przyciąga tłumy. Jak dotąd zaprezentowano ją niemal trzysta razy (dokładnie 284), a frekwencja przekroczyła imponujące 250 tysięcy widzów, zatrzymując się na liczbie 259 120 sprzedanych biletów.

O czym opowiada musical Wicked?

Fabuła sztuki, oparta na powieści Gregory’ego Maguire’a, przenosi widzów do magicznej Krainy Oz, opowiadając losy niezwykłych czarownic. Głównymi bohaterkami są dwie studentki Uniwersytetu Shiz. Pierwsza z nich, obdarzona magicznym talentem Elfaba, zmaga się z odrzuceniem z powodu swojej nietypowej, zielonej skóry. Z kolei Galinda, późniejsza Glinda, to zachwycająca, popularna blondynka. Z biegiem czasu te dwie całkowicie różne postacie łączy silna więź. Decyzje, które przyjdzie im podjąć, na zawsze zmienią ich życie – jedna zapisze się w pamięci jako Dobra, druga przyjmie miano Złej Czarownicy z Zachodu.

Choć tło stanowi fantastyczny świat, twórcy przemycają niezwykle ważne przesłania. To opowieść o walce o prawdę, braku tolerancji i potrzebie akceptacji, w której kluczową rolę odgrywa odwaga oraz niezwyciężona moc przyjaźni.

Wicked w Teatrze Muzycznym ROMA po raz ostatni

Nad warszawską wersją spektaklu czuwał zespół cenionych specjalistów pod wodzą Wojciecha Kępczyńskiego. Kierownictwo muzyczne objął Jakub Lubowicz, scenografię stworzył Mariusz Napierała, kostiumy zaprojektowała Martyna Kander, a za układ taneczny odpowiadała Agnieszka Brańska. Polskie adaptacje wielkich przebojów, za które odpowiada Michał Wojnarowski – w tym m.in. „Kpić z grawitacji” i „Mieć wzięcie” w interpretacji Natalii Krakowiak, Anny Federowicz i Marcina Franca – można usłyszeć w aplikacjach streamingowych i na nośnikach fizycznych.

Zainteresowani muszą się spieszyć, ponieważ obecny sezon to definitywnie ostatni moment, aby podziwiać ten widowiskowy spektakl na żywo. Teatr Muzyczny ROMA zaprasza w pożegnalną podróż do krainy magii.

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