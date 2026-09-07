10 lat smaków, spotkań i wspomnień. Hala Koszyki, pierwszy food hall w Polsce, obchodzi 10. urodziny i zaprasza do konkursu

10 lat Hali Koszyki. Tu zawsze chodziło o coś więcej niż jedzenie

Dziesięć lat temu Hala Koszyki wyznaczyła w Polsce nowy kierunek i stała się jednym z pionierów food hallowej rewolucji. Dziś trudno wyobrazić sobie kulinarną i lifestyle'ową mapę Warszawy bez tego miejsca.

Ale Koszyki od początku były czymś więcej niż przestrzenią, do której przychodzi się po prostu coś zjeść.

To tutaj spotykali się znajomi po pracy. Tutaj odbywały się pierwsze randki, długie kolacje, spontaniczne wyjścia i ważne rozmowy. Przy wspólnych stołach rodziły się znajomości, pomysły i wspomnienia, które dla wielu osób są dziś częścią ich własnej historii.

Hasło kampanii – „Koszyki pełne… emocji, fajnych ludzi, historii, które trwają, chwil, do których się wraca i dla których chce się tu zostać…” – idealnie oddaje charakter miejsca, które przez dekadę wypełniały tysiące różnych historii.

Jak zmieniło się nasze życie przy wspólnym stole?

Dziesięć lat to także ogromna zmiana w tym, jak Polacy spędzają czas poza domem.

Dziś wyjście do restauracji czy food hallu coraz częściej nie oznacza wyłącznie posiłku. To sposób na spotkanie, rozmowę, wspólne spędzenie czasu i oderwanie się od codzienności.

Z okazji jubileuszu Hala Koszyki wspólnie z Maison&Partners przygotowuje raport „Dekada przy wspólnym stole”. Badanie pokaże, jak w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniły się nasze zwyczaje związane z jedzeniem poza domem, spotkaniami i kulturą wspólnego spędzania czasu.

W jubileuszową opowieść wpisuje się również cykl „Ludzie Koszyków”, w którym osoby związane z Halą i jej najemcy opowiadają o swoich doświadczeniach i wspomnieniach.

Ambasadorką kampanii została Magda Grzebyk, autorka Krytyki Kulinarnej, która spojrzy na historię Koszyków ze swojej wyjątkowej, kulinarnej perspektywy.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Koszyki mają swoją historię. A Ty?

Jednym z najważniejszych elementów jubileuszowych obchodów jest konkurs „Koszyki mają swoją historię, a Ty?”, realizowany wspólnie z Radiem ESKA.

Każdy, kto ma swoje wspomnienie związane z Halą Koszyki, może podzielić się swoją historią. Może była to wyjątkowa randka? Spotkanie po latach? Niezapomniana impreza, ważna rozmowa albo po prostu wieczór, który zapadł w pamięć?

Bo 10. urodziny Hali Koszyki są tak naprawdę również świętem wszystkich chwil, które przez ostatnią dekadę wydarzyły się właśnie tutaj.

Na uczestników konkursu czekają trzy vouchery do restauracji Jeff’s w Hali Koszyki o wartości 400 zł każdy.

Swoją historię można zgłosić na stronie twojakoszykowahistoria.eska.pl.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Powstanie pięciometrowy „Stół pełen historii”

Kulminacją jubileuszowej kampanii będzie niezwykły projekt artystyczny. 25 i 26 września artysta Paweł Swanski stworzy na żywo około pięciometrowe dzieło dedykowane Hali Koszyki. Powstający stół będzie artystyczną interpretacją wszystkiego, co od dziesięciu lat stanowi serce tego miejsca – jedzenia, spotkań, relacji i wspólnie spędzanego czasu. Goście będą mogli obserwować proces powstawania dzieła na żywo.

„Stół pełen historii” pozostanie później w Hali Koszyki jako trwały ślad jubileuszu i symbol miejsca, które przez dekadę łączyło ludzi przy wspólnym stole.

W kolejnych dniach wokół niego odbywać się będą spotkania poświęcone między innymi kulturze, sztuce, gastronomii, znanym twórcom kulinarnym i stylowi życia.

Wielki finał urodzin Hali Koszyki

Jubileuszowe świętowanie rozpoczęło się w połowie sierpnia i potrwa aż do 25 października. Wielkim finałem będzie tydzień specjalnych wydarzeń organizowanych od 19 do 25 października. Nie zabraknie spotkań, muzyki, jedzenia i wspólnego świętowania.

Bo choć Hala Koszyki ma już 10 lat, jej historia wciąż się pisze. Przy kolejnych stołach. Podczas następnych spotkań. W trakcie rozmów, które miały trwać tylko chwilę. I dzięki ludziom, którzy przychodzą tutaj nie tylko po smak, ale również po atmosferę.

Swoją historię zgłoś na stronie twojakoszykowahistoria.eska.pl.