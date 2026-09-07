Poniedziałek pełen słońca. Termometry pokażą nawet 30 stopni

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Spokojny poniedziałek bez burz. Wymarzony początek tygodnia przed nami
Poniedziałek 7 września przyniesie nam wyjątkowo przyjemną pogodę. Po niedawnych zmiennych warunkach możemy odetchnąć z ulgą, bo nie grożą nam już gwałtowne zjawiska meteorologiczne. Na mapach synoptycznych dominują optymistyczne scenariusze, z wyjątkowo przyjemnymi temperaturami, które na południu kraju będą miały wręcz letni charakter.
Mieszkańcy południowo-wschodnich regionów Polski będą mogli cieszyć się największą ilością promieni słonecznych, przy zaledwie niewielkim lub umiarkowanym zachmurzeniu. W innych częściach kraju chmur będzie wprawdzie nieco więcej, jednak przejaśnienia również się pojawią.
Mimo ogólnie dobrej pogody, w centrum oraz na zachodzie kraju mogą wystąpić przelotne deszcze, zwłaszcza po południu. Zjawiskom tym nie będą towarzyszyć wyładowania atmosferyczne, co dla wielu będzie istotną i z pewnością pozytywną informacją.
Temperatury zapowiadają się niezwykle zachęcająco, z wartościami rzędu 23-24 stopni na północy i około 26 w centrum. Prawdziwe ciepło poczują mieszkańcy południa, gdzie termometry wskażą od 28 do 29 stopni, a miejscami słupki rtęci mogą dobić do okrągłych 30 kresek.
Idealne warunki na spacer. Mnóstwo słońca, przyjemne ciepło i absolutny brak burz
Tylko w rejonie Suwalszczyzny i nad samym morzem będzie nieco chłodniej. Termometry pokażą tam maksymalnie w okolicach 21 stopni Celsjusza.
Wiatr nie będzie sprawiał większych problemów, wiejąc słabo lub umiarkowanie z kierunków południowych. Silniejszych podmuchów należy oczekiwać w wyższych partiach gór, gdzie w porywach wiatr może osiągać prędkość do 60 km/h, co warto mieć na uwadze planując górskie wyprawy.
Podsumowując, przed nami naprawdę spokojny i ciepły poniedziałek, bez ryzyka niebezpiecznych zdarzeń pogodowych. W szczególności południowy wschód Polski oferuje niemal idealne warunki do wypoczynku pod gołym niebem, pełne słońca i komfortowej temperatury.