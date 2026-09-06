Kierowca SUV-a groził przechodniom pod Warszawą. W ręku trzymał przedmiot przypominający broń

Większość sygnałów pochodzi z Jawczyc. Mężczyzna prowadzący Volkswagena SUV miał z dużą prędkością krążyć wokół miejscowego ronda. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że w pewnym momencie wyjrzał przez szyberdach, trzymając przedmiot przypominający broń. Policja potwierdziła, że poszukiwany pojazd pojawił się około godziny 11.00 przy ulicy Piwnej w Jawczycach. Mundurowi prowadzą teraz intensywne działania, aby namierzyć kierowcę tego auta.

Mundurowi nie odnoszą się obecnie do najbardziej dramatycznych doniesień mieszkańców. Zespół prasowy Komendy Głównej Policji informuje wyłącznie o szeregu popełnionych wykroczeń drogowych. Służby przyznają jednak, że pirat drogowy pojawiał się w różnych miejscach, co skutkowało zgłoszeniami pod numer alarmowy od co najmniej kilku świadków.

– Na razie nie możemy powiedzieć, o jakie wykroczenia dokładnie chodziło – przekazała policja.

Mundurowi poważnie podeszli do wszystkich zgłoszeń. Służby dysponują już numerem rejestracyjnym samochodu i zapowiadają zatrzymanie poszukiwanego kierowcy w najbliższym czasie.

Wkrótce powrócimy do tego tematu, gdy tylko pojawią się nowe fakty.