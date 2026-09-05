Wypadek na Pradze-Południe. Po zderzeniu z osobówką bus przewrócił się na bok

Sobotnie popołudnie 5 września przyniosło niebezpieczne zdarzenie drogowe w okolicach przystanku Międzyborska. Tuż po godzinie 16.10 doszło do mocnego uderzenia auta osobowego w busa zarejestrowanego na terytorium Ukrainy. Ze wstępnych ustaleń służb ratunkowych wynika, że w obu uszkodzonych pojazdach przebywały łącznie trzy osoby.

„Jedna osoba podróżująca busem została poszkodowana i przewieziona do szpitala” – przekazała nam policjantka z Komendy Stołecznej Policji.

Służby medyczne i ratownicze nie podają obecnie żadnych szczegółowych informacji o dokładnym stanie zdrowia pacjenta zabranego z miejsca zdarzenia.

Teren wypadku jest wciąż dokładnie sprawdzany przez funkcjonariuszy drogówki, którzy intensywnie badają wszystkie przyczyny tego incydentu. Ponadto w rejonie kolizji interweniują pracownicy stołecznego nadzoru ruchu, których zadaniem jest natychmiastowe usprawnienie przejazdu oraz rozładowanie tworzących się zatorów.

„W tej chwili na miejscu występują utrudnienia w ruchu. Służby cały czas prowadzą działania” – przekazała mł. kpt. Karolina Jaworska, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Zmotoryzowani poruszający się po tej części miasta muszą przygotować się na znaczne wydłużenie czasu dojazdu, zwłaszcza jadąc główną arterią na ulicy Grochowskiej w stronę ronda Wiatraczna.