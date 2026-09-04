Pijany 47-latek potrącił kobietę na parkingu. Mimo ucieczki i zakazu nie trafił do aresztu

Wypadek na parkingu w gminie Prażmów

Służby otrzymały informację o zdarzeniu z udziałem pieszej na jednym z placów postojowych w gminie Prażmów. Sprawca wypadku nie sprawdził stanu ofiary i pospiesznie odjechał. Na miejsce skierowano patrol z piaseczyńskiej drogówki. Mundurowi potwierdzili, że potrącona kobieta odniosła obrażenia nogi i wymagała pomocy. Stróże prawa zyskali jednak kluczowy dowód, bo incydent został sfilmowany przez kamery monitoringu.

Kierowca Forda namierzony przez monitoring

Zabezpieczony materiał wideo błyskawicznie pomógł funkcjonariuszom w identyfikacji osoby prowadzącej osobowego Forda. Stróże prawa nie musieli prowadzić skomplikowanych poszukiwań. Sprawca wypadku, 47-letni mężczyzna, został ujęty we własnym domu zaledwie moment po ucieczce. W trakcie przeprowadzania czynności wyszło na jaw, dlaczego kierowca podjął próbę uniknięcia konfrontacji na miejscu.

Sprawca potrącenia w Prażmowie był kompletnie pijany

Przeprowadzona kontrola stanu trzeźwości rzuciła nowe światło na całą sprawę. Wynik badania na obecność alkoholu był jednoznaczny i wykazał w organizmie zatrzymanego blisko 2 promile. Znaczne upojenie alkoholowe to nie jedyne przewinienie uciekiniera. Po weryfikacji w policyjnych bazach funkcjonariusze odkryli, że mężczyznę obowiązywał prawomocny zakaz siadania za kółkiem, który bezczelnie zlekceważył.

Prokuratura w Piasecznie objęła 47-latka dozorem

Zgromadzone przez śledczych dowody okazały się wystarczające, aby postawić zatrzymanemu szereg poważnych zarzutów. Mężczyzna będzie tłumaczył się ze spowodowania wypadku komunikacyjnego, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zignorowania nałożonego przez sąd zakazu. Mimo powagi sytuacji 47-latek dostał środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Postępowanie toczy się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.