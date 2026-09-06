Bieg LOTTO na Szóstkę. Polacy zebrali ogromną kwotę dla potrzebujących!

6 września o godzinie 10 w sześciu polskich miastach na starcie pojawiło się sześć tysięcy biegaczy, aby pokonać dystans sześciu kilometrów. Dzięki zaangażowaniu uczestników udało się zgromadzić imponującą kwotę ponad 800 tysięcy złotych, która zasili konto Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Beata Stelmach, prezes zarządu Totalizatora Sportowego zaznaczyła, że tegoroczna impreza to zaledwie wstęp do długofalowej inicjatywy.

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W inauguracyjnej edycji wzięły udział: Warszawa, Łódź, Kielce, Olsztyn, Wrocław oraz Szczecin. W przyszłym roku organizatorzy planują rozszerzyć akcję o kolejne sześć lokalizacji. Prezeska Totalizatora Sportowego ogłosiła początek nowej, wspaniałej tradycji charytatywnych Biegów LOTTO na Szóstkę.

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Bieg LOTTO na Szóstkę. Środki z opłat startowych trafią na ważne cele

Pieniądze z wpisowego, poprzez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, zostaną przekazane Instytutowi Gruźlicy i Chorób Płuc. Zebrane fundusze wesprą kluczowe obszary działalności placówki: procesy diagnostyczne, terapię chorych oraz prowadzenie badań naukowych.

Zwracając się do uczestników i współorganizatorów, Beata Stelmach zauważyła, że nikt nie wie, kiedy sam może potrzebować wsparcia. Przypomniała symboliczne znaczenie „szóstki” w kontekście szczęścia, które biegacze teraz dzielą z innymi. Prezeska pogratulowała też debiutantom, dla których dystans sześciu kilometrów stanowił niemałą próbę. Podkreśliła jednak, że wszyscy z powodzeniem poradzili sobie z wyzwaniem.

Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska: sport kształtuje charakter i jednoczy ludzi

Na trasie biegu pojawiła się Katarzyna Zillmann, utytułowana wioślarka, medalistka olimpijska oraz mistrzyni globu i kontynentu, pełniąca rolę ambasadorki marki LOTTO. Zwróciła ona szczególną uwagę na niepowtarzalny klimat imprezy oraz fakt, że tysiące osób postanowiły wspólnie zaangażować się w szlachetną inicjatywę.

W rozmowie z „Super Expressem” olimpijka stwierdziła, że zgromadzenie tysięcy ludzi w kilku miejscach w jednym, pomocowym celu jest zjawiskiem niezwykłym. Zaznaczyła, że aktywność fizyczna to najwartościowszy element ludzkiego rozwoju. Według niej istnieje ogromna różnica pomiędzy treningiem w pojedynkę a sytuacją, w której tłumy łączą siły w słusznej sprawie.

Katarzyna Zillmann dodała, że samodzielne motywowanie się do wysiłku i zakładanie butów sportowych to piękne doświadczenie. Wspólne pokonywanie własnych ograniczeń mocno integruje uczestników. Utytułowana zawodniczka przyznała na koniec, że to właśnie sport i dążenie do obranego celu w grupie ukształtowały ją jako osobę.

Bieg LOTTO na Szóstkę: sportowe zmagania i pomoc charytatywna. W przyszłym roku edycja w kolejnych miastach

Inicjatywa Bieg LOTTO na Szóstkę doskonale połączyła element sportowej walki ze szczytnym celem. Uczestnicy doświadczyli wielu pozytywnych emocji, zmagali się z własnymi słabościami, zdobywali medale i poprawiali swoje rekordy życiowe.

Ambasadorka marki podsumowała wydarzenie, wymieniając jego kluczowe elementy: Bieg na szóstkę w sześciu miastach dla sześciu tysięcy uczestników oraz wsparcie profilaktyki chorób układu oddechowego przez Fundację LOTTO. Stwierdziła z radością, że połączenie korzyści dla siebie i dla innych w jednej inicjatywie to wspaniała rzecz, która cieszy serce.

Po finiszu wręczono nagrody najlepszym biegaczom. Katarzyna Zillmann zwróciła uwagę na rewelacyjne rezultaty niektórych startujących, z czasem poniżej dwudziestu minut. Kluczowe było jednak to, że w niedzielę ponad sześć tysięcy osób wybiegło z intencją pomocy innym i sobie. Organizatorzy potwierdzili już, że w kolejnym roku projekt będzie rozwijany o sześć nowych miast, co gwarantuje kontynuację Biegu LOTTO na Szóstkę.