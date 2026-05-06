Na tę inwestycję czekały tysiące mieszkańców. Będzie nowy basen w Warszawie

Nowy basen powstanie na Białołęce

Na to miejsce czekali od lat mieszkańcy tej części Białołęki. Przy ulicy Ostródzkiej ruszyła budowa basenu.We wtorek, 5 maja odbyły się uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego z udziałem m.in. prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz władz dzielnicy.

Pływalnia przy Ostródzkiej dołączy do 29 już istniejących miejskich krytych pływalni. Na Białołęce będzie to drugi taki obiekt, obok pływalni przy ul. Światowida.

- Budynek pływalni przy ul. Ostródzkiej zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony obiekt o powierzchni całkowitej 12 680 m2 i kubaturze blisko 60 tys. m3. Inwestycja jest w całości finansowana przez m.st. Warszawę. Wykonawcą inwestycji jest firma NDI S.A. z Sopotu – powiedziała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Koszt budowy basenu na Białołęce to ponad 92,5 mln zł. Dzięki tym funduszom na 2,5-hetarowej działce u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara powstanie nowoczesny kompleks sportowy, w skład którego wejdą:

basen sportowy 25 m z ośmioma torami i widownią dla 150 osób,

basen rekreacyjny ze strefą gejzerów, leżanek i biczów wodnych,

basen do nauki pływania o głębokości 0,8 m-1,35 m oraz brodzik dla najmłodszych o głębokości do 0,3 m,

strefa saun,

zjeżdżalnie wodne,

taras z ogrodem na dachu – dodatkowa przestrzeń do odpoczynku,

pełna infrastruktura towarzysząca: parkingi, chodniki, place zabaw i zielona strefa rekreacyjna.

Ponadto wzniesiona zostanie 15-metrowa ażurowa wieża widokowa, mieszcząca zjeżdżalnie wodne – zewnętrzne o długości ok. 140 m i 57 m oraz wewnętrzną o długości ok. 5 m, w tym ślizg w brodziku dla dzieci.

Kiedy otwarcie basenu przy Ostródzkiej?

Podczas wtorkowej uroczystości Rafał Trzaskowski wspomniał z kolei o innych miejskich inwestycjach:

- Inwestujemy w warszawski sport – realizujemy duże ogólnomiejskie projekty jak ośrodek Nowa Skra, ośrodek Hutnik czy tor łyżwiarki Stegny, ale również projekty dzielnicowe, które dla nas mają bardzo ważne znaczenie. Za blisko 100 mln zł budujemy na Zielonej Białołęce kompleks basenów, strefę odpoczynku i zespół saun.

Budowa pływalni na Białołece wchodzi obecnie w najbardziej intensywny etap prac, a zakończenie inwestycji jest planowane na drugą połowę 2027 roku.

