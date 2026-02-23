Nad wodą wyrośnie nowoczesny gmach. Warszawa szykuje wyjątkową inwestycję

Nowoczesny budynek bosmanatu powstanie w Warszawie

Wybraliśmy wykonawcę, który wybuduje nowy bosmanat w Porcie Czerniakowskim - poinformowali przedstawiciele Zarządu Zieleni. Pracami w terenie ma się zająć firma Baudziedzic. Przedsiębiorstwo złożyło w przetargu najkorzystniejszą ofertę i jeśli na drodze nie staną kwestie formalne, takie jak odwołania pozostałych oferentów, roboty mogą ruszyć już w marcu. Wiele w tej kwestii będzie oczywiście zależało od warunków atmosferycznych.

Jaki będzie planowany przez Zarząd Zieleni bosmanat? "Nowy budynek będzie składał się z dwóch części. Niższa będzie pełnić funkcję czysto użytkową - znajdzie się tu wypożyczalnia sprzętu, warsztat oraz pomieszczenie do przechowywania małych jednostek pływających. W budynku będzie także sala treningowa, sauny, toalety i prysznice dla użytkowników portu. W wyższym, trzypiętrowym budynku mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej, sali konferencyjnej oraz tarasu widokowego" - przekazali urzędnicy.

Jak dodali, zależy im na tym, aby efekt inwestycji był dostępny dla wszystkich zainteresowanych Warszawiaków. Nowoczesny gmach z zielonym dachem i szeregiem ekologicznych rozwiązań stanie w miejscu starego pawilonu bosmanatu. Nie tylko sam budynek, ale i jego otoczenie mają być atrakcyjne dla odwiedzających. Pojawią się tam krzewy, drzewa i byliny, nie zabraknie ogrodu deszczowego. Spacerowicze będą mogli skorzystać z nowych chodników i ścieżek mineralnych, a potem odpocząć na ławkach, tarasach i leżankach. Aby wszyscy czuli się bezpiecznie, na miejscu zainstalowany zostanie monitoring oraz nowe oświetlenie.

Kiedy inwestycja będzie gotowa?

Przypomnijmy, że konkurs architektoniczny na budowę bosmanatu został rozstrzygnięty w 2022 r., a w 2024 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane na postawie projektu pracowni GAB z Poznania mają potrwać 21 miesięcy.

6

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?