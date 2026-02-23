Wynajem czy kupno mieszkania? Wyliczenia dla Warszawy zaskakują

Sytuacja na rynku najmu

Najnowsze analizy przygotowane przez ekspertów Rankomat.pl i Rentier.io wskazują na ciekawą dynamikę rynku nieruchomości. Mimo że liczba ogłoszeń dotyczących wynajmu rośnie względem końcówki ubiegłego roku, właściciele lokali niechętnie obniżają stawki. Analitycy dostrzegają jednak istotną zmianę: kredyt hipoteczny staje się coraz bardziej konkurencyjny cenowo względem najmu w wielu polskich metropoliach.

W największych ośrodkach miejskich ceny najmu utrzymują się poniżej progu 80 zł za metr kwadratowy, przy czym w Warszawie średnia ta wynosi 79 zł. Specyfika obecnej sytuacji rynkowej została szczegółowo omówiona przez przedstawicieli branży.

- Na rynku najmu styczeń wyglądał jak typowy miesiąc "powrotu aktywności" po końcówce roku. Liczba nowych unikalnych ofert wzrosła o ok. 30 proc. m/m, a pula ogłoszeń aktywnych o ok. 4 proc. m/m. Jednocześnie w ujęciu rocznym podaż jest niższa (ponad 6 proc.), co sugeruje, że rynek wszedł w 2026 r. z nieco mniejszą dostępnością mieszkań niż rok temu. Mimo że wysokie stawki najmu nadal występują w największych aglomeracjach, a tańsze dotyczą mniejszych miast, to nie ma silnej presji na podwyżki, ale jest wyraźne zróżnicowanie lokalne. Na razie trudno wskazać mocne powody do zmiany zapotrzebowania na najem. To może się zmienić, gdy dojdzie do zmiany stóp procentowych lub pojawią się regulacje wpływające na podaż, np. w najmie krótkoterminowym - zaznaczył Anton Bubiel, prezes Rentier.io.

Matematyka kredytowa

Zeszłoroczne korekty stóp procentowych sprawiły, że szala opłacalności zaczęła przechylać się na korzyść własności. Przyjmując standardowe założenia - kredyt na 30 lat, 20-procentowy wkład własny i oprocentowanie rzędu 5,55 proc. dla lokalu 50-metrowego - najem pozostaje tańszą opcją tylko w trzech z siedemnastu badanych miast: Krakowie, Gdańsku i Katowicach. W pozostałych lokalizacjach, zwłaszcza tych tańszych, wybór kredytu może przynieść oszczędności rzędu nawet kilkuset złotych miesięcznie.

W przypadku Warszawy główną przeszkodą dla kupujących pozostaje konieczność zgromadzenia wysokiego wkładu własnego. Jeśli jednak spojrzymy na same miesięczne obciążenia, dysproporcje praktycznie znikają. Według wyliczeń ekspertów różnica między ratą kredytu a kosztem najmu wynosi zaledwie 19 zł. Decyzja zależy więc głównie od indywidualnych preferencji i stabilności finansowej, a nie drastycznych różnic w bieżących wydatkach. Zgoła inaczej wygląda to w Radomiu, gdzie własne "M" jest tańsze w utrzymaniu o ponad 500 zł.

Warto zwrócić uwagę na geograficzne zróżnicowanie cen najmu w obrębie samych miast. Stolica, podobnie jak Rzeszów, charakteryzuje się ogromnym rozdźwiękiem między centrum a peryferiami - czynsz w Śródmieściu może być wyższy nawet o ponad 1000 zł. Ciekawym punktem na mapie Polski jest wspomniany Radom, gdzie odnotowano nietypowe zjawisko: najem poza ścisłym centrum potrafi być droższy o 200 zł niż w sercu miasta.

