Pijany kierowca spowodował wypadek w Dawidach. Prawie dwa promile!

Groźna kolizja na ulicy Długiej. Kompletnie pijany kierowca wjechał w inne auto

Służby ratunkowe zostały wezwane na ulicę Długą w miejscowości Dawidy w niedzielę, 22 lutego 2026 roku. Około godziny 18:00 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Audi. Z informacji przekazanych przez "Miejskiego Reportera" wynika, że winę za zdarzenie ponosi jeden z kierowców, który niespodziewanie zjechał na lewy pas jezdni. Siła uderzenia zepchnęła auto sprawcy do przydrożnego rowu. Na miejscu pracowali strażacy, którzy zabezpieczyli uszkodzone pojazdy, oraz policjanci ustalający dokładny przebieg zdarzenia. Droga w rejonie wypadku była tymczasowo zablokowana.

Obywatel Ukrainy zatrzymany. Jechał kompletnie pijany

Kluczowe dla sprawy okazało się badanie trzeźwości uczestników kolizji. Funkcjonariusze ustalili, że kierujący, który doprowadził do zderzenia, był kompletnie pijany. Obywatel Ukrainy miał w organizmie aż 1,87 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił na komendę, gdzie po wytrzeźwieniu zostaną z nim przeprowadzone dalsze czynności procesowe. Na szczęście w wyniku tego groźnego manewru nikt nie odniósł obrażeń, a drugi z kierowców był trzeźwy. Rozbite audi sprawcy zostało odholowane na policyjny parking. Jazda pod wpływem alkoholu to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Tym razem skończyło się na zniszczonych samochodach i zatrzymaniu kierowcy.