Nadchodzi rewolucja na Dworcu Gdańskim. Kiedy ruszy budowa i jak będzie wyglądała nowa inwestycja?

Kiedy ruszy przebudowa Dworca Gdańskiego?

Wielka przebudowa w centrum stolicy powoli staje się faktem. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Infrastruktury, o którego szczegółach poinformował radny Żoliborza Łukasz Porębski, zaprezentowano plany dotyczące kluczowej dla miasta inwestycji. Całkowita metamorfoza czeka Dworzec Gdański w Warszawie, który w ramach współpracy PKP S.A., spółki XCity Investments oraz dewelopera Ghelamco (znanego m.in. z budowy Warsaw Spire) zmieni się nie do poznania.

Choć deweloper dysponuje już pozwoleniem na budowę, kluczowym krokiem jest teraz zgoda Ministerstwa Infrastruktury na przekazanie terenu. To od niej zależy start prac. Według przedstawionego, wstępnego harmonogramu, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.

Lata 2027–2029 to przewidywany termin realizacji głównego budynku. Sama budowa ma potrwać około 24 miesięcy. Oznacza to, że z nowego obiektu podróżni skorzystają najwcześniej pod koniec dekady. Czas ten jest jednak potrzebny na realizację tak ambitnego i złożonego projektu.

Jak będzie wyglądał nowy, warszawski Dworzec Gdański?

Nowy Dworzec Gdański to coś więcej niż tylko stacja kolejowa. Inwestycja została zaprojektowana jako nowoczesny obiekt typu mixed-use, łączący funkcje transportowe z przestrzenią biurową i komercyjną. Główna bryła budynku będzie liczyć 12 kondygnacji, z czego 10 pięter zajmą biura klasy A.

Część dworcowa zostanie rozplanowana na trzech poziomach:

Poziom -1: zapewni bezpośrednie połączenie z peronami oraz stacją metra, co znacząco ułatwi przesiadki.

Parter: znajdzie się tu główna hala pasażerska z kasami biletowymi, punktami informacyjnymi i usługowymi.

Antresola: na niej zlokalizowana zostanie nowoczesna poczekalnia dla podróżnych.

Co ważne, wewnątrz obiektu przewidziano także miejsce na stałą wystawę poświęconą wydarzeniom Marca ’68, co nada inwestycji symbolicznego wymiaru historycznego.

Utrudnienia dla pasażerów i dworzec tymczasowy

Inwestorzy zapewniają, że obsługa pasażerów zostanie utrzymana przez cały okres budowy. Na czas prac powstanie dworzec tymczasowy, który zostanie zlokalizowany po północnej stronie obecnego budynku dworcowego, w rejonie dawnej myjni samochodowej.

Realizacja projektu przypadnie jednak na niezwykle wymagający okres dla warszawskiej kolei. Przebudowa Dworca Gdańskiego może zbiec się w czasie z modernizacją linii średnicowej oraz remontem Dworca Wschodniego. Oznacza to, że stacja będzie musiała przejąć znaczną część ruchu pasażerskiego z centrum miasta, co stanowi ogromne wyzwanie logistyczne i zapowiada spore utrudnienia dla podróżnych.

Warszawę Gdańską czeka prawdziwa rewolucja:

