Urząd Statystyczny o dojazdach uczniów na Mazowszu

Z opublikowanych informacji sygnalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że w roku szkolnym 2024/25 aż 133,4 tys. uczniów z województwa mazowieckiego pobierało naukę poza gminą, w której mieszkają. Stanowi to średnio 16,9% wszystkich osób w wieku od 7 do 19 lat w regionie. Co ciekawe, częściej na podróże decyduje się starsza młodzież – w przypadku szkół ponadpodstawowych odsetek wyjeżdżających wyniósł 35,4%, podczas gdy wśród uczniów szkół podstawowych było to 5,9%.

Większość uczniów przemieszcza się wewnątrz województwa, jednak około 3% decyduje się na naukę w innych regionach Polski. W takich przypadkach mieszkańcy Mazowsza najchętniej wybierają szkoły zlokalizowane w województwach lubelskim oraz łódzkim.

Rekordowe gminy i powiaty na mapie regionu

Statystyki pokazują ogromne zróżnicowanie terytorialne. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, najwyższy odsetek dzieci wyjeżdżających do innych gmin odnotowano w gminie wiejskiej Sokołów Podlaski, gdzie wskaźnik ten sięgnął aż 49,4%, oraz w gminie wiejskiej Przasnysz z wynikiem 46,9%. Najniższe wartości w tej kategorii notuje się zazwyczaj w miastach oraz gminach miejsko-wiejskich.

W przypadku starszych uczniów, wybierających szkoły ponadpodstawowe, sytuacja wygląda inaczej. Tutaj liderami są powiaty graniczące bezpośrednio z miastami na prawach powiatu. W takich miejscach udział wyjeżdżających przekraczał nawet 60%. Warto dodać, że mieszkańcy siedmiu powiatów okalających Warszawę stanowią aż 41% wszystkich uczniów dojeżdżających w regionie do szkół średnich.

Gdzie przyjeżdża najwięcej uczniów?

Niekwestionowanym liderem i głównym centrum edukacyjnym regionu jest Warszawa. To właśnie do stolicy przyjeżdża najwięcej osób z innych gmin – w roku szkolnym 2024/25 było to ponad 31,6 tys. uczniów. Warszawa przyciąga 12,6% wszystkich dojeżdżających dzieci ze szkół podstawowych oraz 27,1% młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w województwie.

Oprócz stolicy, silnymi ośrodkami przyciągającymi uczniów są pozostałe miasta na prawach powiatu, takie jak Radom, Płock, Siedlce i Ostrołęka. Statystycy zauważają, że miasta te, będące dawnymi ośrodkami wojewódzkimi, dysponują szeroką ofertą edukacyjną i dobrze zorganizowanym transportem publicznym, co czyni je naturalnym celem podróży dla młodzieży z okolicznych miejscowości.

Podkowa Leśna z najwyższym wskaźnikiem przyjazdów

Choć Warszawa przyjmuje najwięcej osób liczbowo, to najwyższy procentowy udział uczniów przyjeżdżających z zewnątrz w stosunku do wszystkich uczących się w danej gminie odnotowano w mieście Podkowa Leśna. Wskaźnik ten wyniósł tam rekordowe 54,6% dla szkół podstawowych. Na przeciwnym biegunie znalazły się gminy takie jak Nowy Duninów, Odrzywół czy Mokobody, gdzie w tamtejszych placówkach podstawowych w ogóle nie odnotowano uczniów dojeżdżających z innych jednostek terytorialnych.

W przypadku szkół ponadpodstawowych najwyższy odsetek uczniów spoza powiatu odnotowano w placówkach w powiecie białobrzeskim (66,9%) oraz mińskim (65,2%). Pokazuje to, że w niektórych powiatach uczniowie przyjezdni stanowią zdecydowaną większość wszystkich osób zasiadających w szkolnych ławach.

