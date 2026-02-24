Unikalne studia w Polsce. Studenci przejdą szkolenie w trzech różnych akademiach

Nowa rzeczywistość wymaga nowych kompetencji

Sytuacja geopolityczna, w tym trwająca wojna w Ukrainie, wymusza dynamiczne zmiany w podejściu do bezpieczeństwa państwa. Poczucie zagrożenia przestało być abstrakcją, a stało się realnym wyzwaniem, na które trzeba przygotować społeczeństwo. W odpowiedzi na te niepokoje, państwa kładą coraz większy nacisk na rozbudowę systemów obronnych. Rynek pracy gwałtownie potrzebuje specjalistów, którzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych. Uczelnie wyższe dostosowują swoją ofertę do tych wymagań, tworząc kierunki dedykowane ratownictwu i zarządzaniu bezpieczeństwem w trudnych czasach.

Praktyka na poligonie i w akademii

Już w marcu rusza nowatorski projekt edukacyjny, będący efektem współpracy Akademii Policyjnej w Szczytnie, Akademii Pożarniczej oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Celem powołania nowego kierunku jest wykształcenie kadr gotowych do działania w najtrudniejszych warunkach. Program studiów łączy w sobie elementy bezpieczeństwa narodowego z konkretnym rzemiosłem z zakresu ochrony ludności. Jak informuje portal polskieradio24.pl, proces dydaktyczny został podzielony na specyficzne etapy:

pierwsze dwa semestry studenci spędzą w Szczytnie, kształcąc się pod okiem ekspertów policyjnych,

kolejny rok nauki to zajęcia praktyczne realizowane w warszawskiej Akademii Pożarniczej,

finał edukacji odbędzie się w Akademii Sztuki Wojennej, gdzie nacisk zostanie położony na funkcjonowanie w warunkach konfliktu zbrojnego.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te kierunki studiów to przyszłość

6

Oferta dla maturzystów i profesjonalistów

Organizatorzy nie zamykają się na jedną grupę odbiorców. Nowy kierunek dostępny jest zarówno dla tegorocznych absolwentów szkół średnich, jak i dla osób dorosłych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. To doskonała propozycja dla pracowników administracji czy przedstawicieli służb mundurowych. Aby umożliwić łączenie nauki z pracą, uczelnie przygotowały ofertę studiów w trybie dziennym oraz zaocznym. Dzięki takiej elastyczności, przyszli specjaliści od obrony cywilnej mogą zdobywać wiedzę niezależnie od obecnej sytuacji życiowej.