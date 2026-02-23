Na klatce schodowej znaleziono zwłoki mężczyzny. Tajemnicza śmierć w starej kamienicy

Makabryczne odkrycie w Warszawie. Na klatce schodowej kamienicy znaleziono zwłoki mężczyzny.

Policja i prokurator prowadzą śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci na Pradze-Północ.

Kim był zmarły i czy do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie? Szczegóły w artykule.

Zgłoszenie dotyczące leżącego na klatce schodowej ciała wpłynęło około godziny 13. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który po przybyciu potwierdził zgon mężczyzny. Teren natychmiast zabezpieczono, a funkcjonariusze rozpoczęli oględziny pod nadzorem prokuratora. Przez kilka godzin okolica kamienicy była obstawiona radiowozami i pojazdami technicznymi, co wzbudziło ogromne zainteresowanie przechodniów i sąsiadów.

Kim był zmarły?

Według wstępnych informacji, denat to prawdopodobnie osoba w kryzysie bezdomności. Na ten moment nie podano jednak dodatkowych informacji dotyczących tożsamości zmarłego ani jego wieku. Śledczy pracują nad ustaleniem wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym tego, czy do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie.

Czy to odosobniony przypadek?

Niestety, to nie pierwsze takie odkrycie w ostatnim czasie. Pod koniec stycznia podobna sytuacja miała miejsce w Grodzisku Mazowieckim, gdzie również na klatce schodowej jednej z kamienic znaleziono zwłoki mężczyzny. W obu przypadkach służby prowadzą intensywne śledztwa, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności zgonów.

W obydwu sytuacjach to sekcja zwłok może pomóc w ustaleniu tego, co dokładnie się stało. Czy to były nieszczęśliwe wypadki, czy może coś zupełnie innego.

Co zrobić, gdy znajdziesz nieprzytomną i nieoddychającą osobę?

Gdy znajdziesz osobę nieprzytomną i nieoddychającą, najpierw upewnij się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne, następnie sprawdź reakcję poszkodowanego, delikatnie potrząsając go za ramiona i głośno pytając, czy wszystko w porządku.

Jeśli nie reaguje i nie oddycha prawidłowo (brak oddechu lub jedynie pojedyncze, nieregularne westchnięcia), natychmiast wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub poleć to konkretnej osobie, po czym rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową, układając dłonie na środku klatki piersiowej i wykonując mocne, szybkie uciśnięcia (około 100–120 na minutę, na głębokość 5-6 cm u osoby dorosłej), pozwalając klatce piersiowej całkowicie się unosić między uciśnięciami.

Jeśli masz możliwość i umiesz to zrobić, po 30 uciśnięciach wykonaj 2 oddechy ratownicze, a gdy dostępny jest automatyczny defibrylator (AED), włącz go jak najszybciej i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi, kontynuując czynności do przyjazdu służb ratunkowych lub odzyskania oznak życia przez poszkodowanego.

Źródło: Miejski Reporter

9

Anna i jej niepełnosprawny partner zamarzli na śmierć