To był pierwszy supermarket w Warszawie. Mało kto pamięta, że znajdował się w tym miejscu

Upadek PRL-u i transformacja gospodarcza Polski stanowiły zapowiedź wielkich zmian w codziennych zakupach Polaków. Wkrótce po rozpoczęciu tamtych procesów do Polski coraz odważniej zaczęły zaglądać zagraniczne korporacje, które postanowiły przenieść do naszego kraju dobrze znane z zachodu Europy nowoczesne typy sklepów, takie jak supermarket czy hipermarket.

W ten sposób dobiegała końca epoka dominacji domów towarowych (takich jak "Sezam" przy Marszałkowskiej), a ich miejsce zajmowały zupełnie nowe formaty handlowe. Klienci początkowo podchodzili do nich z pewną rezerwą i zaciekawieniem, ale bardzo szybko zakupy w tego typu przybytkach współczesnej komercji stały się naturalną częścią codzienności Polaków. Dziś już chyba nikt nie wyobraża sobie bez nich zakupów.

Ale jaki był pierwszy sklep typu supermarket, który powstał na terenie Warszawy? Nie wszyscy o tym wiedzą, ale najstarszym supermarketem, jaki zadomowił się w stolicy był format austriackiej firmy Billa. Został on otwarty w grudniu 1990 roku w dość odległej lokalizacji - można wręcz powiedzieć, że na obrzeżach Warszawy, bo przy ul. Ostrobramskiej 73 na Gocławiu.

Billa była pierwszą zagraniczną firmą, która zdecydowała się otworzyć swój supermarket na polskim rynku. Korporacja zdołała jeszcze otworzyć swój sklep w innej części Warszawy - na Mokotowie przy skrzyżowaniu ulic Chełmska/Czerniakowska, ale ostatecznie po kilku latach sieć zniknęła z polskiego rynku.

Po Billi zostały jednak nad Wisłą niezwykłe wspomnienia:

"Pamiętam, jak otworzyli. Całe osiedle Ostrobramska pielgrzymowało do Billi, a charakterystyczne żółto-czerwone reklamówki walały się po trawnikach, chodnikach, a jak wiało to i na drzewach" - opisuje w sieci jedna z osób, która była świadkiem działalności sklepu. Inna wspomina, że dla wizyty w tym, wówczas wyjątkowym, sklepie przyjechała specjalnie z Łodzi.

Miejsce po sklepie Billa dziś - co się tam znajduje?

Teren po pierwszym supermarkecie w historii Warszawy pozostaje dziś niezagospodarowany. Budynek, w którym znajdowała się Billa rozebrano, jednak - jak widać na zdjęciach satelitarnych - na placu znajdują się jeszcze fundamenty obiektu lub ich pozostałości. Pozwala to dostrzec wymiary tamtego budynku.

Na części dawnej przestrzeni sklepu znajduje się dziś parking dilera samochodów; większość terenu to jednak zupełnie nieużytki odgrodzone od sąsiedztwa, w którym m.in. w ostatnich latach wyrosło osiedle mieszkaniowe.

Z kolei od strony ulicy Ostrobramskiej teren osłonięty jest dziś przez market budowlany Leroy Merlin. Zwróciliśmy się do polskiego rzecznika tej sieci z zapytaniem o losy terenu za sklepem. Jak się okazuje, nie jest on własnością firmy. Jak przekazał nam Andrzej Opala, rzecznik prasowy dzielnicy Praga-Południe nieruchomości położone pomiędzy ul. Ostrobramską, Celowniczą i Optyków stanowią własność Skarbu Państwa i zostały oddane w użytkowanie wieczyste podmiotów trzecich.

Przed kilkunastu laty billboardy znajdujące się na działce informowały, że w tym miejscu ma powstać Castorama - czyli inny popularny w Polsce format sklepów budowlanych. Ostatecznie sklep otworzono, ale 600 metrów dalej, przy ulicy Grochowskiej.

Zwróciliśmy się do przedstawicieli Castoramy z zapytaniem, czy mają jakieś dalsze plany związane z tym terenem. "Uprzejmie informujemy, że nie udzielamy informacji dotyczących kwestii własnościowych ani ewentualnych planów inwestycyjnych związanych z konkretnymi nieruchomościami" - odparła sieć.

Pierwszy supermarket, hipermarket i galeria handlowa w Warszawie

Pytanie o pierwsze zagraniczne formaty handlowe w Warszawie budzi zawsze dużo emocji i znaków zapytania. Według dostępnych informacji i relacji świadków tamtych czasów:

pierwszym supermarketem była Billa przy ul. Ostrobramskiej (otwarcie w grudniu 1990 roku)

pierwszym hipermarketem był HIT przy ul. Górczewskiej (otwarcie jesienią 1993 roku)

pierwszym nowoczesnym centrum handlowym było istniejące do dziś Centrum Handlowe Panorama przy ul. Witosa (otwarcie w 1993 roku)

pierwszą nowoczesną galerią handlową było City Center przy ul. Złotej (otwarcie w 1991 roku, rozebrano w 2007 roku, dziś w tym miejscu stoi słynny wieżowiec Złota 44)

Ponadto w 1990 roku ważnym wydarzeniem w handlowej historii Warszawy było powstanie pierwszego sklepu sieci IKEA, który uruchomiono we wrześniu przy ul. Bacewiczówny na Ursynowie. Z kolei dwa lata później powstał pierwszy duży sklep zlokalizowany w samym centrum miasta, przy Alejach Jerozolimskich (przy skrzyżowaniu z ulicą Żelazną). W 1993 roku z kolei wystartowała IKEA w podwarszawskich Jankach.

