Ile można zaoszczędzić dzięki ucieczce pod Warszawę? W kieszeni zostaje nawet kilkaset tysięcy

Ceny pod miastem rosną, ale wciąż pozostają znacznie niższe niż w centrum

Nie jest oczywiście dla nikogo tajemnicą, jak trudne jest obecnie kupienie własnego mieszkania w Warszawie. Na drodze do spełnienia tego marzenia stają często zdolność kredytowa, rodzaj umowy w pracy czy brak możliwości zebrania wkładu własnego, szczególnie przy wybraniu lokum w centralnych dzielnicach stolicy. - Młodzi migrujący za pracą do największych miast często się skarżą, że własne M jest poza zasięgiem finansowym przeciętnie zarabiających ludzi. W prestiżowych dzielnicach faktycznie tak jest. Na przedmieściach mieszkania wciąż są dostępne, choć i tam ceny szybują coraz wyżej - zaznaczył ekspert portalu RynekPierwotny.pl Marek Wielgo.

Jak wynika z danych BIG DATA wspomnianego serwisu, w 2025 r. niemal we wszystkich metropoliach (wyjątkiem jest Trójmiasto) średnia cena metra kwadratowego mieszkań wzrosła bardziej niż w samych miastach centralnych. Niezmiennie w lokalizacjach podmiejskich jest jednak wyraźnie taniej.

Mieszkanie pod Warszawą - ile można zaoszczędzić?

Jak niedawno informowaliśmy, w styczniu 2026 r. średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez firmy deweloperskie w Warszawie przekroczyła 19 tys. zł. Ile w tym czasie trzeba było wydać na metr w miejscowościach podwarszawskich? Według danych BIG DATA RynekPierwotny.pl - ok. 11,8 tys. zł. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów, za mieszkanie dwupokojowe w stolicy zainteresowani muszą dziś zapłacić średnio ok. 798 tys. zł, gdy pod miastem przeciętna cena takiego lokum wynosi ok. 560 tys. zł. Różnice okazują się więc gigantyczne.

Eksperci informują, że dysponując budżetem rzędu wspomnianych 798 tys. zł, w okolicach Warszawy można bez większego problemu kupić czteropokojowe mieszkanie, a nawet niewielki segment. - Na zakup mieszkania w podmiejskiej lokalizacji coraz częściej będą decydować się zwłaszcza młode rodziny, które potrzebują więcej przestrzeni, a w centrum miasta nie stać ich na większy metraż - ocenił Wielgo, zaznaczając przy tym, że zarówno w obrębie miasta, jak i w okalających je miejscowościach ceny mieszkań są bardzo zróżnicowane.

Ile kosztują mieszkania w Warszawie i pod Warszawą?

W stołecznym Śródmieściu średnia cena mieszkań oferowanych przez deweloperów to ok. 40,8 tys. zł za metr kwadratowy. Na obrzeżach miasta - głównie w takich dzielnicach jak Białołęka, Wawer czy Rembertów - metr kwadratowy nowego mieszkania kosztuje średnio mniej niż 14 tys. zł. Z kolei w okolicach Warszawy można znaleźć nowe mieszkania z ceną poniżej 9 tys. zł za metr kwadratowy (np. w Markach i Błoniu), ale też takie, które kosztują ponad 15 tys. zł za metr (w Pruszkowie czy Piasecznie). Wiele w tej kwestii zależy od komunikacji, dostępności przedszkoli, szkół, sklepów czy punktów usługowych.

