Miliardy złotych na Lotnisko Chopina w Warszawie. Co dokładnie się zmieni?

Spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL) wykonała decydujący ruch w kierunku "stworzenia spójnego systemu lotniczego w Polsce". Zawarto bowiem duże porozumienie kredytowe z konsorcjum banków: Pekao, PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Strategia władz zakłada dwojakie działanie: najpierw maksymalne wykorzystanie możliwości Lotniska Chopina, które obecnie pęka w szwach, a następnie płynną migrację operacji i zasobów do planowanego Portu Polska (CPK).

- Podpisanie tej umowy to jasny sygnał: przechodzimy do realizacji spójnej wizji rozwoju polskiego lotnictwa. Nie ma sprzeczności między rozwojem Lotniska Chopina a budową nowego lotniska krajowego - to dwa etapy tego samego procesu, który musi przebiegać płynnie i bezpiecznie. Zabezpieczone środki gwarantują, że warszawski port utrzyma przepustowość do czasu otwarcia nowego hubu, a PPL będzie miał jakże ważny wkład finansowy i merytoryczny w powstanie nowej infrastruktury centralnej. Budujemy jeden, silny ekosystem lotniczy - zaznaczył Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Prezes PPL Łukasz Chaberski określił pozyskane fundusze mianem niezbędnego paliwa dla dalszego rozwoju. Głównym założeniem jest przystosowanie infrastruktury na Okęciu do obsługi potężnego potoku podróżnych, szacowanego docelowo na ponad 30 milionów osób rocznie. Generowane w ten sposób zyski mają stanowić fundament finansowy pod budowę nowego, centralnego lotniska, realizowanego w ramach programu Port Polska.

Lista zmian na Lotnisku Chopina w Warszawie

Harmonogram prac na Lotnisku Chopina zakłada ich finalizację w 2029 roku. Plan jest ambitny i obejmuje znaczące zwiększenie liczby stanowisk postojowych dla samolotów wąskokadłubowych (z 62 do 83) oraz szerokokadłubowych (z 15 do 24). Rozrośnie się również sam terminal - z 165 tys. m² do 189 tys. 115 m². Projekt wymusi rozbiórkę dawnego terminala Etiuda oraz relokację salonu VIP. Pasażerowie odczują zmiany dzięki wymianie 15 linii kontroli bagażu kabinowego na skanery CT/3D w standardzie unijnym C3, co przyspieszy kontrole. Modernizacji doczeka się także układ drogowy oraz parking zlokalizowany przy Alei Krakowskiej.

Struktura wydatków została precyzyjnie określona przez władze PPL. Z łącznej puli 3,3 mld zł, około jedna trzecia (blisko 1,1 mld zł) zostanie przeznaczona na większe zaangażowanie kapitałowe PPL w projekt Portu Polska. Pozostała, większa część kwoty, zostanie wpompowana w infrastrukturę warszawskiego portu, przy czym uwzględniono tu również rezerwę na ewentualny, nieprzewidziany wzrost kosztów. Spłata zobowiązania ma nastąpić do 2032 roku.

