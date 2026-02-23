Najlepsze restauracje włoskie w Warszawie. TOP 10 miejsc z prawdziwą pizzą i pastą

Najlepsza restauracja włoska Warszawa - LISTA
Włoska kuchnia to synonim sielskich wieczorów, rodzinnych spotkań i romantycznych kolacji we dwoje. Gdy zapach świeżej pizzy, aromatycznych ziół i doskonałej oliwy unosi się w powietrzu, a my pragniemy poczuć klimat słonecznej Italii, często zadajemy sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepszą restaurację włoską w Warszawie? Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca na szybki lunch, luźne spotkanie z przyjaciółmi, czy elegancką ucztę, nasz ranking pomoże Ci odkryć prawdziwe perełki kulinarne stolicy.
- Osteria da Gia | Restauracja Włoska
- Adres: Wilcza 8, 00-532 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Świetne jedzenie wszystko przemyślane doprawione w punkt, kuchnia włoska w świetnym autentycznym wydaniu z autorską nutą!! Obsługa świetna!"
- Spacca Napoli Śródmieście
- Adres: Świętokrzyska 30, 00-116 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce w samym sercu Warszawy! Czuć Włochy - Włoscy kelnerzy i kucharze i sami włosi przychodzą na jedzenie - to o czymś świadczy w tle grają włoskie hity, a na rzutniku na żywo mecz ligi włoskiej w piłke - jestem zachwycony tym miejscem! Sałatka z kurczaka 6/6 - jedna z najlepszych jakie w życiu jadłem! Makaron alla Carbonara - Świetny - 5,5/6! Pizza Diavol 5/6 i do tego cudowna prawdziwie domowa lemoniada 6/6! Nie mogę doczekać się aż wróce i spróbuje innych dań! Magiczny czas! Gorąco polecam!"
- La Luce - Restauracja włoska Warszawa
- Adres: Poznańska 37, 00-698 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo sympatyczna kawiarnia. W menu duży wybór naleśników. Ja spróbowałam jajecznicę i tort makowy: Najbardziej spodobała mi się warstwa z białego maku, żelka owocowa była trochę za mało wyrazista. krem nie był za bardzo słodki co akurat zaliczam na plus. Porcja jajecznicy bardzo duża z sałatką skorpioną smacznym dressingiem, do tego bułeczka i masełko. Bardzo miła obsługa, uprzejma, cierplia, tworząca atmosferę komfortu bez zbędnej nachalności. Wystrój wnętrza jest przyjemny. Widziałam w karcie, że mają też ofertę lunchową w cenie 35 zł."
- Otto Pompieri
- Adres: plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zacznę od minusów. Klimat i traktowanie personelu przez szefostwo (szef sali Pan R.) żywcem wyjęte z Piwnej 25 (ten sam właściciel). Nawet wystrój podobny. Kolejki straszne i większe grupy czekają nawet po 20 min. A teraz plusy. Jedzenie bardzo szybko i sprawnie podane, mimo dużego ruchu. Obsługa Pan Anatoli bardzo zaangażowany, pomocny i miły. Czekadełko dobre, pizza pyszna, sernik najlepszy na świecie, przystawki również spoko. Dobre drinki, ciekawy wybór. Cytrynówka na koniec cienka, ale za darmo, a to uczciwa cena Ogólnie polecam i z pewnością przyjdę ponownie."
- Abruzzo - restauracja włoska
- Adres: Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Nie wiedziałam, że coś w Polsce mnie jeszcze kulinarnie zaskoczy... Abruzzo robicie to niesamowicie dobrze. Bardzo profesjonalna obsługa, na najwyższym poziomie. Nas obsługiwała Pani Lidia, bardzo profesjonalnie, nienachalnie i z ciepłym uśmiechem oraz realnym zainteresowaniem. Pani manager bardzo przejęta gośćmi, wszystko dopilnowane i na czas, bez pośpiechu! Jedzenie - to najważniejsze. Zaskoczenie, ponieważ jadłam wiele włoskich dań w czasie podróży oraz tych w polsce ale tak dobrego włoskiego jedzenia jeszcze nie jadłam w Warszawie, a póki co nawet w całej Polsce. Polecam, bo absolutnie wszystkie dania były bezbłedne i wyważone. Wino top. Wspaniałe miejsce też na imprezy firmowe, widziałam obok rezerwację firmową i spokojnie na 20 osób to miejsce jest dostępne. Piękny wystrój, super muzyka. Parking jest dostępny przed restauracją w cenie około 7zł/h. Przyjemne doświadczenie, wrócimy ponownie."
- Restauracja Primitivo Kuchnia i Wino - kuchnia śródziemnomorska Warszawa
- Adres: Waliców 13, 00-851 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Trafiłam na restauracje Primitivo przez przypadek. Ciekawe menu przekonało nas aby się wybrać i spróbować. Nie zawiedliśmy się. Krewetki w sosie winno maślanym jak i tatar na przystawkę idealne, wysokiej jakości mięso i podanie sprawiło, że miałoby się ochotę zamówić kolejną porcję. Pinsa z wołowiną, bardzo smaczna. Chrupiące plasterki mięsa, ciągnący ser i delikatne ciasto, sprawiało, że samo rozpływało się w ustach. Makaron z owocami morza sama porcja wystarczając. Bardzo dużo krewetek, muli i kalmarów. Idealnie dobrana ilość do ceny Na deser niestety niemieliśmy już miejsca, ale następnym razem na pewno spróbujemy. Obsługa bardzo sympatyczna i pomocna. Niestety nie wiem jak ma na imię Pani, która nas obsługiwała, ale na prawdę była bardzo profesjonalna i życzliwa"
- Allora Ristorante | restauracja włoska Warszawa
- Adres: Wilcza 19, 00-544 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Byliśmy tu pierwszy raz i od samego wejścia bylismy bardzo zadowoleni. Świetna obsługa, która chętnie doradzi i poleci najlepsze dania (pozdrawiam kelnera Jarosława). Ciekawe i ciepłe wnętrze. A jedzenie.. no cóż. Wszystko było WSPANIAŁE. Przystawki - kalmary i straciatella, to było jedynie preludium bo porchetta i kaczka przeniosły nas do nieba! Bardzo polecam to miejsce i dziękuję za tak dobrą kuchnię! Wrócimy tu na pewno."
- Holy Ravioli
- Adres: Dymińska 4, 01-519 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Restauracja Holy Ravioli to miejsce o bardzo kameralnym charakterze — niewielki lokal sprawia, że niemal cały czas ma się kontakt z kuchnią, co osobiście uważam za ogromny atut. Daje to poczucie pełnej świeżości potraw i pewność, że wszystko powstaje na bieżąco. Same ravioli były absolutnie rewelacyjne — idealnie ugotowane, z delikatnym, sprężystym ciastem i wyrazistym, świetnie doprawionym farszem. Smak był doskonale zbalansowany, intensywny, a jednocześnie lekki, bez uczucia ciężkości. Każdy kęs potwierdzał wysoką jakość składników i dbałość o detale. Bardzo cieszę się, że koleżanka poleciła mi to miejsce, bo było to jedno z najlepszych doświadczeń z ravioli, jakie kiedykolwiek miałem. Zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia."
- Matto - pasta fresca & pizza romana al taglio
- Adres: Ordynacka 13, 00-364 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jeżeli chcesz zjeść pyszną włoską pizze na kawałki lub makarony, to jest odpowiednie miejsce. Na przystawkę wybór padł na smażone, świeże oraz chrupiące kalmary podane z rukolą oraz sosem majonezowo-limonkowym. Całość dania fajnie sie komponowała ze świeżo wyciśniętą cytryną. Drugie danie to popisowe potrawa tego miejsca - Carbonara. Idealnie ugotowany makaron z kremowym sosem z żółtka oraz sera wraz z chrupiacym guanciale/pancettą posypany świeżym pieprzem rozpieszczał kubki smakowe. Na koniec w ramach uczty domawiane były kawałki wloskiej pizzy - wybór jest spory i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Czuć że składniki są włoskie, najwyższej jakości, kto był we Włoszech ten na pewno to doceni. Pomimo że ciasto pizzy jest grube to zdecydowanie jest delikatne, puszyste i smaczne, całość można dopełnić i polac oliwą. Obsługa byla na najwyższym poziomie, Pani Laura była bardzo miła i pomocna, dbała żeby nic nam nie brakowało. Dziękujemy"
- GRANO DURO
- Adres: Topiel 12, 00-342 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Odwiedziliśmy to miejsce, bo krąży opinia, że mają najlepszą carbonarę w Warszawie. Na początku zdziwko, bo tylko 4 stoliki i bardzo niestabilny wieszak na okrycia (wywalił się nam) Krzesła przy stolikach to hokery z oparciem, które na szczęście okazały się wygodne. Pan obsługujący Włoch był miły. Poleca, opowiada, radził nam wziąć np. 2 przystawki na 3 osoby, co było słuszne. Jedzenie ok. Wzięliśmy klasyczną bruschette, włoski tatar ze słoniny (z miodem jako dodatkiem), a potem carbonare i gnocchi z sosem z pomidorowego pesto. Mają fajny wybór win i coctaili (my niestety nie pijący), ale włoskie piwo 0% było pyszne. Espresso po 5 ziko też fajne. Ogólnie w porządku. Mięsożercy carbonare i tę włoską słoninę chwalili, moje kluchy bardziej na 4,5 gwiazdki, ale ogólnie polecamy."