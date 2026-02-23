To jeden z najbardziej nietypowych McDonald’sów w Polsce. Zdjęcia mówią wszystko

Nietypowy McDonald's w Warszawie - zdjęcia

McDonald's przy ul. Radzymińskiej 94A zdecydowanie wyróżnia się na tle innych lokali marki. Punkt został otwarty na początku 2020 r. i od tamtej pory cieszy się wśród mieszkańców Warszawy sporą popularnością. Przechodniów przyciąga nie tylko oferta gastronomiczna, ale również jego wygląd. Jak wspomnieliśmy, na potrzeby restauracji zaadaptowano bowiem zabytkowy budynek.

Kompleks przy Radzymińskiej składa się z dwóch części. Nowy, minimalistyczny budynek połączono przeszklonym przejściem z częścią historyczną, wzniesioną pod koniec XIX w. Murowany obiekt z czerwonej cegły zdecydowanie może przyciągać uwagę. Jak wynika z informacji zawartych w wykazie zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków Warszawy, to dawny budynek mieszkalny Kolei Warszawsko-Petersburskiej. Obiekt przetrwał II wojnę światową, jednak po wykwaterowaniu mieszkańców już po 2000 r. zaczął popadać w ruinę. Przez jakiś czas działał tam skup złomu, później budynek ponownie opustoszał. Ostatecznie zaadaptował go McDonald's.

- Realizacja kompleksu na Radzymińskiej stanowiła wyzwanie pod względem architektonicznym i urbanistycznym. Zależało nam, aby potraktować zabytek z należytym szacunkiem. Połączyliśmy go z nową architekturą, która ma stanowić jedynie tło. Elementy, które nadawały się do rekonstrukcji, zostały zabezpieczone i odrestaurowane zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Zniszczone fragmenty budynku zostały odtworzone, również w oparciu o projekt zatwierdzony przez konserwatora. To pierwsza tego typu inwestycja McDonald’s, łącząca historyczny obiekt z nowym budynkiem - zaznaczała tuż po otwarciu restauracji Anna Borys-Karwacka z McDonald’s Polska.

Lokal popularniej sieci przy Radzymińskiej jest otwarty codziennie od godz. 8:00 do północy. Z oferty w ramach McDrive można korzystać w nim przez całą dobę.

24

Pierwszy McDonald’s w bydgoskim Fordonie już otwarty