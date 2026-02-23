Najlepsze restauracje azjatyckie w Warszawie. TOP 10 z autentycznymi smakami Dalekiego Wschodu

Najlepsze restauracje azjatyckie w Warszawie - LISTA
Kiedy mamy ochotę na kulinarną podróż do odległych zakątków Azji, poszukujemy intensywnych smaków, egzotycznych przypraw i dań przygotowanych z autentyczną pasją. Czy to szybki lunch w przerwie od pracy, romantyczna kolacja we dwoje, czy spotkanie z przyjaciółmi, by wspólnie odkrywać nowe kulinarne horyzonty – zawsze stajemy przed pytaniem, gdzie znaleźć najlepszą restaurację azjatycką w Warszawie. Od tradycyjnych wietnamskich zup pho, przez tajskie curry, po chińskie smaki i nowoczesne fuzje – oferta jest szeroka i potrafi zadowolić nawet najbardziej wymagające podniebienia.
- Asia Mama - Złote tarasy
- Adres: Złota 59, 00-120 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Całkiem nawet dobre. Na szybko, na tależyk ile chcesz i różne smaki.Polecam"
- UKIM
- Adres: Chłodna 2/18, 00-891 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Podczas pobytu wróciliśmy w to miejsce na obiad. Warto wcześniej zarezerwować stolik. Przystawka smaczna, dania główne smaczne, intensywne w smaku, porcje duże. Do dań otrzymuje się marynowany czosnek oraz ostrą pastę, którą zawsze kupujemy na wynos."
- Miska Pho & BubbleFly
- Adres: Złota 6, 00-019 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wow ale świetne miejsce! Od wejścia czuć autentyczny klimat Wietnamu, zapach przypraw, przytulny wystrój. Ta miejscówka staje się moim nowym ulubiony miejscem na azjatyckie jedzenie w Warszawie. Za 4 dania i herbatkę zapłaciłam 131 zł. Dla leniwych od razu rozwieje wątpliwości, że wychodzi 32,5 zł na głowę! Co jest naprawdę spoko opcja jak na to, że dania były naprawdę smaczne i miały świeże zioła i składniki. Najbardziej smakowała mi zupka Pho (oczywiście), herbatka jaśminowa i pierożki z mięsem! Na deser spróbowaliśmy z koleżeńskimi jeszcze kilku różnych smaków Bubble Tea i każda była pyszna, a cena totalnie nie Warszawska, bo np. 22 zł za ice bubble tea o smaku kumkwatai prawdziwymi owocami w środku, to jest jakość! Ogólnie polecam!"
- Baguette Mi
- Adres: al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Zachęcony opiniami wpadłem ze znajomym na wietnamskie kanapki. Zamówiłem z grillowanym boczkiem. Kanapka duża, wypełniona dodatkami. Pyszny sos. Natomiast pieczywo trochę suche. Ogólnie na plus, na pewno jeszcze odwiedzę."
- Thaisty
- Adres: plac Bankowy 4, 00-095 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Kuchnia tak autentyczna że chyba bardziej się nie da. Tzn dałoby się, ale trzeba by było wystawić garkuchnie na ulicę i sprzedawać dania za 5 zł czyli jak w Bangkoku w ciągu dwóch dni byłem u was dwa razy i nie zawiodłem się. Zupa z kaczki wybitna, curry przepyszny. Szkoda że nie ma takiej kuchni w trojmiescie."
- Hello Vietnam Pańska
- Adres: Pańska 61, 00-830 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Trafiliśmy tu za namową córki, myślałem, że mnie już nic nie zaskoczy ( pozytywnie). Jestem trochę zepsuty moją miejscową restauracja z kuchnia wietnamską, nie wiedziałem, że natrafię na tak dobre jedzenie a tu pozytywne zaskoczenie, porcje mega, smaczne, super obsługa. Opinia z trzech dań: zupa PHO z kaczka, zupa TomYoun z krewetkami, padtaj, deser (chipsy i kulki z fasoli) . Wszystko bardzo smaczne, ceny przyzwoite. Naprawdę polecam!!!"
- BIN BIN - Asian Fusion Restaurant
- Adres: Twarda 42, 00-824 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Pyszne jedzenie, jestem zachwycona kaczką w sosie Hoisin. Zupa pho także była bardzo dobra i aromatyczna.Polecam"
- Azia Restaurants
- Adres: al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Jedzenie rewelacyjne, pyszne, świerze, ciepłe przyniesione 10minut po złożeniu zamówienia, obsługa profesjonalna, zorganizowana, restauracja czysta zadbana, ogólna atmosfera cicha, muzyka gra w tle tak, żeby dało się porozmawiać. Bardzo polecam"
- VIWOK 58
- Adres: Żelazna 58/m. 705, 00-866 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przepyszne to mało powiedziane! Dawno nie jadłam czegoś tak dobrego. Każde danie to esencja smaku. Sajgonki wyśmienite, zupa ramen tom kha kremowa i wyrazista. Zapisujemy jako obowiązkowy punkt do odwiedzenia podczas wizyty w Warszawie. Do tego przesympatyczna obsługa, która doradzi przy wyborze. Serdecznie polecamy!"
- Spice & You Restauracja Południowo Wietnamska
- Adres: al. Jana Pawła II 65, 01-038 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Pierwszy raz media społecznościowe niechcący naprowadziły mnie na wspaniałe wietnamskie smaki. Wpadliśmy na rodzinny obiad w celu sprawdzenia i jesteśmy bardzo miło zaskoczeni. Wystrój przenosi nas do Hoi An, klimatycznego miasteczka rybackiego w Wietnamie, które po części istnieje dzięki polakowi Kazimierzowi Kwiatkowskiemu znanemu w Hoi An jako 'Znachor' a dzięki Spice & You, wszystkie dania przeniosły nas do Wietnamu. Zupy pełne aromatu, z dodatkami jakie spotkamy w miejscu z których pochodzą, wspaniałe pierożki oraz talerz z rolsami, które należy samemu zwijać. Tradycyjnie parzona kawa po wietnamsku oraz piwo Saigon. Przesympatyczne panie objaśniają jak powinno się spożywać posiłek, swoją wiedzę dopełniają pogodnym uśmiechem. Dziękujemy za tą restaurację do której warto wracać. PS Lepeij zrobić rezerwacje"