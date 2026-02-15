To najtańsze i najdroższe dzielnice w Warszawie. Ceny mieszkań może dzielić przepaść

Ile kosztuje nowe mieszkanie w Warszawie?

Jak wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych w Warszawie przez deweloperów wzrosła w styczniu o 4 proc., do ok. 19,1 tys. zł. Zdaniem ekspertów zmiana wypływa przede wszystkim z pojawienia się na rynku dużej puli bardzo drogich lokali. - To właśnie one, a nie zmiany w cennikach firm deweloperskich, wywindowały średnie ceny metra kwadratowego na rekordowe poziomy - podkreślił ekspert serwisu Marek Wielgo. W ujęciu rocznym średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w styczniu wyższa o 8 proc.

Jednocześnie Wielgo przyznał, że w Warszawie o 4 proc. pogorszyła się dostępność lokali w bardziej "przystępnych" cenach, tj. w przedziale 12-15 tys. zł za metr kwadratowy. Zgodnie z analizą w mieście wciąż dostępne są mieszkania z ceną do 10 tys. zł za metr kwadratowy, choć w mniej dogodnych lokalizacjach.

Ile kosztowały mieszkania w Warszawie 5 i 10 lat temu?

Obecne ceny mogą szokować szczególnie w zestawieniu z tymi sprzed około dziesięciu lat. Jeszcze w marcu 2017 r. RynekPierwotny.pl donosił, że za metr kwadratowy mieszkania od dewelopera trzeba było zapłacić w Warszawie średnio ok. 7 tys. zł. W samym 2016 r. - według danych Centrum Amron - ceny wzrosły o ponad 2 proc. Droższe okazywało się oczywiście centrum stolicy. Tam metr kwadratowy lokalu z rynku wtórnego kosztował przeciętnie ok. 10 tys. zł ("wyższa półka" średnio 16 tys. zł), a z rynku pierwotnego - od ok. 10 tys. do ponad 20 tys. zł. Kwoty te przebijały najbardziej luksusowe inwestycje, jak chociażby Złota 44.

Gdzie przed kilkoma laty było natomiast najtaniej? W 2021 r. RynekPierwotny.pl jako najtańsze dzielnice (według cen ofertowych nowych mieszkań) wskazywał Wawer (średnio ok. 8,2 tys. zł za metr kwadratowy), Białołękę (średnio ok. 8,5 tys. zł za metr kwadratowy) oraz Rembertów i Ursus (średnio ok. 9 tys. zł za metr kwadratowy). Na przeciwnym biegunie było natomiast Śródmieście (średnio ok. 23,3 tys. zł za metr kwadratowy). Wynik obliczony dla całej Warszawy w połowie 2021 r. wyniósł średnio nieco ponad 11 tys. zł za metr kwadratowy.

Ceny mieszkań w Warszawie - najtańsze i najdroższe dzielnice

Jak dziś wygląda sytuacja? Ile wynoszą średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów w styczniu 2026 r. w poszczególnych dzielnicach? Które części Warszawy są najdroższe, a które najtańsze? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii:

Gdzie deweloperzy oferują najwięcej mieszkań? Dzielnice Warszawy

W tym miejscu warto również wspomnieć, gdzie deweloperzy oferują najwięcej mieszkań. Jak wynika z przedstawionych przez ekspertów danych ze stycznia 2026 r., najwięcej lokali w ofertach zlokalizowanych jest na Białołęce (blisko 4 tys.), na Mokotowie (ok. 2 tys.) oraz na Pradze-Południe (blisko 2 tys.). Najmniej jest ich natomiast na Ochocie i Żoliborzu (poniżej 50).

