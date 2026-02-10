Ile kosztuje nowe mieszkanie w Warszawie? Rynek zdominują kawalerki i “dwójki”

Bardzo drogie mieszkania podnoszą średnią cenę w Warszawie

Jak podkreślają specjaliści, wzrosty cen nowych mieszkań odnotowano nie tylko w Warszawie, ale również w Krakowie, Trójmieście czy większych śląskich miastach. - Wszystkie te metropolie łączy pojawienie się w sprzedaży dużej puli bardzo drogich lokali. To właśnie one, a nie zmiany w cennikach firm deweloperskich, wywindowały średnie ceny metra kwadratowego na rekordowe poziomy - zaznaczył Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

W styczniu w ofercie warszawskich deweloperów pojawiły się mieszkania, których średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy wynosiła ok. 24,4 tys. zł, co przełożyło się na zwiększenie odsetka lokali z ceną powyżej 20 tys. zł za metr kwadratowy z 24 do 28 proc. Z tego też względu średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań oferowanych przez deweloperów w stolicy wzrosła do ok. 19,1 tys. zł, o 4 proc. W ujęciu rocznym średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w styczniu wyższa w Warszawie o 8 proc.

Coraz więcej kawalerek dla singli i bezdzietnych par

Zdaniem wspomnianego eksperta, poza zmianami w cenach warto przyjrzeć się także tendencjom związanym z metrażami. Ze względu na wysokie koszty ofertę coraz bardziej dominować mają kawalerki i "dwójki", przeznaczone głównie dla singli oraz par. Z kolei rodziny z dziećmi, potrzebujące większej przestrzeni, będą skazane na obrzeża miast i lokalizacje podmiejskie.

Jednocześnie Wielgo przyznał, że w przypadku Warszawy (o 4 proc.) i Trójmiasta (o 2 proc.) pogorszyła się dostępność lokali w bardziej przystępnych cenach, czyli w przedziale 12-15 tys. zł za metr kwadratowy. "Osoby, dla których liczy się każda złotówka, nie powinny więc zbyt długo zwlekać z decyzją o zakupie" - podkreślili przedstawiciele serwisu. Dodali przy tym, że w stolicy wciąż dostępne są mieszkania z ceną do 10 tys. zł za metr kwadratowy, choć w mniej przystępnych lokalizacjach.

Poza tym warto podkreślić, że w styczniu w Warszawie pojawiło się w sprzedaży ponad 1,8 tys. nowych lokali, podczas gdy w końcówce ubiegłego roku było ich średnio ok. 1,2 tys. miesięcznie. Po stronie popytowej zaczynają być natomiast widoczne efekty obniżek stóp procentowych - w pierwszym miesiącu 2026 r. deweloperzy działający w siedmiu największych metropoliach znaleźli chętnych na łącznie ok. 5 tys. mieszkań, czyli o jedną piątą więcej niż średnio miesięcznie w czwartym kwartale 2025 r. Jako że firmy dostarczyły na rynek więcej mieszkań niż sprzedały, oferta w stolicy wzrosła o 4 proc., do 18,1 tys. lokali.

i Autor: RynekPierwotny.pl/ Materiały prasowe

Trwa budowa wieżowca Skyliner II - zobacz zdjęcia:

15

Bloki z wielkiej płyty stają się wyzwaniem. Alarm dla mieszkańców