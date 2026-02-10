W toalecie znaleziono ciało. Tragiczne odkrycie na dworcu pod Warszawą

- Tragiczne odkrycie w Grodzisku Mazowieckim: w toalecie na dworcu PKP znaleziono ciało mężczyzny.
- Ofiarą jest 46-latek w kryzysie bezdomności; wstępne oględziny nie wskazują na udział osób trzecich.
- Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.
Ciało na dworcu PKP w Grodzisku Mazowieckim.
Podczas rutynowego sprawdzania dworca, o godz. 7 rano pracownicy ochrony budynku PKP w Grodzisku Mazowieckim dokonali makabrycznego odkrycia. Weszli do jednej z toalet i natknęli się na ciało mężczyzny. Natychmiast wezwano służby.
Na miejsce przybyli policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe. Wkrótce ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny. Okazało się, że to 46-latek, który był w kryzysie bezdomności.
Policja bada sprawę
Co doprowadziło do nagłej śmierci? Na miejsce wezwano lekarza, który dokonał wstępnych oględzin ciała zmarłego. Zarówno lekarz, jak i policjanci, nie stwierdzili żadnych śladów wskazujących na to, że do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie.
Decyzją prokuratora ciało 46-latka zostało zabezpieczone i przekazane do zakładu pogrzebowego. Śledztwo w sprawie trwa, a policja wyjaśnia wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Dworzec w Grodzisku Mazowieckim to ważny węzeł komunikacyjny, obsługujący ruch pasażerski. W budynku dworca znajdują się m.in. poczekalnia i toalety. Mimo prowadzonego śledztwa, funkcjonowanie odbywa się bez większych bez przeszkód.
Zimą osoby w kryzysie bezdomności są szczególnie narażone na utratę życia. Wystarczy jeden telefon, by uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Jak pomagać?
- Zadzwoń na numer alarmowy 112, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie.
- Skontaktuj się ze Strażą Miejską - 986, podając dokładną lokalizację osoby potrzebującej.
- Możesz zaprowadzić lub skierować potrzebującego do najbliższej noclegowni, ogrzewalni lub jadłodzielni.
- Jeśli to możliwe, przekaż ciepły napój, jedzenie, koc lub ciepłą odzież.
- Nie przechodź obojętnie - czasem zwykła rozmowa i zainteresowanie są pierwszym krokiem do pomocy.
Źródło: Miejski Reporter
