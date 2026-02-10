W toalecie znaleziono ciało. Tragiczne odkrycie na dworcu pod Warszawą

Tragiczne odkrycie w Grodzisku Mazowieckim: w toalecie na dworcu PKP znaleziono ciało mężczyzny.

Ofiarą jest 46-latek w kryzysie bezdomności; wstępne oględziny nie wskazują na udział osób trzecich.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Ciało na dworcu PKP w Grodzisku Mazowieckim.

Podczas rutynowego sprawdzania dworca, o godz. 7 rano pracownicy ochrony budynku PKP w Grodzisku Mazowieckim dokonali makabrycznego odkrycia. Weszli do jednej z toalet i natknęli się na ciało mężczyzny. Natychmiast wezwano służby.

Na miejsce przybyli policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe. Wkrótce ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny. Okazało się, że to 46-latek, który był w kryzysie bezdomności.

Policja bada sprawę

Co doprowadziło do nagłej śmierci? Na miejsce wezwano lekarza, który dokonał wstępnych oględzin ciała zmarłego. Zarówno lekarz, jak i policjanci, nie stwierdzili żadnych śladów wskazujących na to, że do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie.

Decyzją prokuratora ciało 46-latka zostało zabezpieczone i przekazane do zakładu pogrzebowego. Śledztwo w sprawie trwa, a policja wyjaśnia wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Dworzec w Grodzisku Mazowieckim to ważny węzeł komunikacyjny, obsługujący ruch pasażerski. W budynku dworca znajdują się m.in. poczekalnia i toalety. Mimo prowadzonego śledztwa, funkcjonowanie odbywa się bez większych bez przeszkód.

Zimą osoby w kryzysie bezdomności są szczególnie narażone na utratę życia. Wystarczy jeden telefon, by uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Jak pomagać?

Zadzwoń na numer alarmowy 112, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie.

Skontaktuj się ze Strażą Miejską - 986, podając dokładną lokalizację osoby potrzebującej.

Możesz zaprowadzić lub skierować potrzebującego do najbliższej noclegowni, ogrzewalni lub jadłodzielni.

Jeśli to możliwe, przekaż ciepły napój, jedzenie, koc lub ciepłą odzież.

Nie przechodź obojętnie - czasem zwykła rozmowa i zainteresowanie są pierwszym krokiem do pomocy.

Źródło: Miejski Reporter

