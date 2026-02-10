W toalecie znaleziono ciało. Tragiczne odkrycie na dworcu pod Warszawą

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-02-10 7:51

Wstrząsające wieści z Grodziska Mazowieckiego. W poniedziałek rano (9 lutego) w jednej z toalet na dworcu PKP znaleziono ciało mężczyzny. Na miejsce natychmiast wezwano policję i prokuraturę, które rozpoczęły dochodzenie w celu ustalenia przyczyn śmierci.

  • Tragiczne odkrycie w Grodzisku Mazowieckim: w toalecie na dworcu PKP znaleziono ciało mężczyzny.
  • Ofiarą jest 46-latek w kryzysie bezdomności; wstępne oględziny nie wskazują na udział osób trzecich.
  • Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Ciało na dworcu PKP w Grodzisku Mazowieckim.

Podczas rutynowego sprawdzania dworca, o godz. 7 rano pracownicy ochrony budynku PKP w Grodzisku Mazowieckim dokonali makabrycznego odkrycia. Weszli do jednej z toalet i natknęli się na ciało mężczyzny. Natychmiast wezwano służby.

Na miejsce przybyli policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe. Wkrótce ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny. Okazało się, że to 46-latek, który był w kryzysie bezdomności.

Policja bada sprawę

Co doprowadziło do nagłej śmierci? Na miejsce wezwano lekarza, który dokonał wstępnych oględzin ciała zmarłego. Zarówno lekarz, jak i policjanci, nie stwierdzili żadnych śladów wskazujących na to, że do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie.

Decyzją prokuratora ciało 46-latka zostało zabezpieczone i przekazane do zakładu pogrzebowego. Śledztwo w sprawie trwa, a policja wyjaśnia wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Dworzec w Grodzisku Mazowieckim to ważny węzeł komunikacyjny, obsługujący ruch pasażerski. W budynku dworca znajdują się m.in. poczekalnia i toalety. Mimo prowadzonego śledztwa, funkcjonowanie odbywa się bez większych bez przeszkód. 

Zimą osoby w kryzysie bezdomności są szczególnie narażone na utratę życia. Wystarczy jeden telefon, by uratować zdrowie lub życie drugiego człowieka. Jak pomagać?

  • Zadzwoń na numer alarmowy 112, jeśli zagrożone jest życie lub zdrowie.
  • Skontaktuj się ze Strażą Miejską - 986, podając dokładną lokalizację osoby potrzebującej.
  • Możesz zaprowadzić lub skierować potrzebującego do najbliższej noclegowni, ogrzewalni lub jadłodzielni.
  • Jeśli to możliwe, przekaż ciepły napój, jedzenie, koc lub ciepłą odzież.
  • Nie przechodź obojętnie - czasem zwykła rozmowa i zainteresowanie są pierwszym krokiem do pomocy.

Źródło: Miejski Reporter

