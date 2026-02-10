Poważny wypadek na S7, blokada drogi. Policja podała nowe informacje

Wypadek na S7 w Kolonii Promna. Trzy osoby trafiły do szpitala. Droga była zablokowana

Droga ekspresowa S7 w kierunku Radomia została na parę godzin całkowicie zablokowana po wypadku, do którego doszło w poniedziałek 9 lutego wieczorem w miejscowości Kolonia Promna w powiecie białobrzeskim. Do zdarzenia doszło około godziny 21 na odcinku trasy Warszawa–Radom. W wypadku brały udział dwa samochody osobowe: Peugeot oraz Volkswagen. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Peugeotem najechał na tył Volkswagena. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby – obaj kierowcy oraz pasażerka Volkswagena. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policja.

"Zakończono czynności na miejscu zdarzenia drogowego, droga przejezdna"

Trasa S7 w miejscu wypadku została całkowicie zamknięta. Policjanci kierowali ruch na drogi lokalne. Utrudnienia trwały do czasu zakończenia czynności służb i usunięcia pojazdów z jezdni. W nocy z poniedziałku na wtorek policja białobrzeska opublikowała komunikat,z któregom wynikało, że trasa jest już przejezdna: "Zakończono czynności na miejscu zdarzenia drogowego, droga przejezdna". Przyczyny i dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję. Od początku roku w 2026 r. zarejestrowano ok. 1241 wypadków drogowych w całej Polsce - liczba ta obejmuje tylko zdarzenia, w których ktoś został ranny lub zginął. Na polskich drogach doszło do ok. 21000 wypadków w całym 2025 roku, to mniej niż w 2024

