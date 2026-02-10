Do tej mazowieckiej wsi przyjeżdżają z całej Polski. Zna ją każdy fan kultowego serialu

Jeruzal - niepozorna wieś, którą cała Polska zna z serialu

Według danych z 2023 roku we wsi Jeruzal mieszka zaledwie 316 osób. Nie przeszkadza to jednak tej mazowieckiej wsi leżącej w powiecie mińskim być jedną z największych atrakcji swej okolicy. Wszystko za sprawą kultowego serialu "Ranczo", który był nagrywany w tej miejscowości w latach 2005-2016.

Ciesząca się ogromną popularnością produkcja TVP szybko rozsławiła Jeruzal, sprawiając, że do wsi zaczęły zjeżdżać liczni fani serialu, chcący na własne oczy zobaczyć obiekty i plenery znane z ekranu telewizora.

Jednym z najbardziej ikonicznych punktów w Jeruzalu (czyli serialowych Wilkowyjach) jest bez wątpienia słynna ławeczka przed sklepem w centrum wsi, na której bohaterowie raczyli się tanim winem marki Mamrot. Zarówno ławeczka, jak i sklep istnieją naprawdę - wszyscy fani "Rancza" zjawiający się w Jeruzali chętnie robią sobie tutaj zdjęcia.

Poza tym w serialu zagrał m.in. lokalny kościół pw. św. Wojciecha, plebania, czy jeden z domów, w którym mieszkała wilkowyjska Babka-zielarka. Naturalne, swojskie przestrzenie, w których realizowano zdjęcia do serialu to zresztą jedna z mocnych stron "Rancza", która sprawiła, iż jest to jeden z najpopularniejszych polskich seriali XXI wieku.

Miłość do serialu nie gaśnie wśród fanów mimo, że ostatni odcinek wyemitowano blisko dziesięć lat temu. Świadczą o tym zloty fanów "Rancza", które co roku odbywają się w Jeruzalu, przyciągając prawdziwe tłumy.

Jeruzal - nie tylko "Ranczo"

Choć Jeruzal kojarzy się Polakom przede wszystkim z serialowymi Wilkowyjami, jego historia sięga dużo głębiej. Przed wiekami było to miasto, które uzyskało swą lokację w 1533 roku. Nigdy jednak się nie rozwinęło i status miejski utraciło około 1820 roku. Głównym zabytkiem Jeruzala jest XVIII-wieczny drewniany kościół ze dzwonnicą z tego samego okresu, powstały w miejsce zniszczonego pochodzącego z XVI wieku.

Obok kościoła usytuowane jest z kolei mauzoleum w formie łuku triumfalnego stanowiące pamiątkę po lokalnym właścicielu ziemskim Florianie Cieszkowskim. Miejsce to wzniesione zostało pod koniec XVIII wieku.

