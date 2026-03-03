Narodziny w stołecznym zoo. Młody samiec wikuni podbija serca odwiedzających

Stołeczne zoo pochwaliło się ponad dwumiesięcznym samcem wikuni, który rozwija się wzorowo.

Opiekunowie ogłosili w sieci konkurs na imię dla zwierzęcia, które musi zaczynać się na literę „R”.

Wikunie to dzicy przodkowie alpak z Ameryki Południowej, słynący z niezwykle cennej wełny.

Młoda wikunia w warszawskim ogrodzie

Optymistyczne wieści z początku marca przekazał warszawski ogród zoologiczny za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych. Przedstawiciele zoo poinformowali o nowym podopiecznym, który cieszy się doskonałym zdrowiem.

„Poznajcie samczyka, który podbija serca zwiedzających na wybiegu. Chłopiec ma już ponad 2 miesiące, rośnie zdrowo i dobrze dogaduje się ze swoim starszym rodzeństwem i resztą stada. Póki co wciąż trzyma się blisko swojej mamusi, ale z czasem będzie stawał się coraz bardziej samodzielny” – podają opiekunowie młodego samczyka wikuni.

Internauci wybiorą imię dla wikuni

Młody kawaler posiada wszystko, co niezbędne – urodę, osobisty wdzięk oraz chęć eksploracji otoczenia. Jedynym brakującym elementem jest imię. Władze Warszawskiego ZOO postanowiły zaangażować w sprawę fanów, ogłaszając plebiscyt na Facebooku. Zasady są proste, ale istnieje jeden kluczowy wymóg.

„Ponieważ urodził się pod koniec zeszłego roku, prosimy Was o imiona zaczynające się na literę "R"” – informują pracownicy zoo.

Kreatywne propozycje dla młodego samca można zgłaszać w komentarzach pod postem, jednak czas na to jest ograniczony tylko do końca tygodnia. Następnie pracownicy placówki dokonają wstępnej selekcji zgłoszeń.

„Później Opiekunowie wytypują kilka najciekawszych propozycji, spośród których w głosowaniu wybierzecie zwycięskie imię” – wyjaśnia Warszawskie ZOO.

Wikunia andyjska i jej zwyczaje

Gatunek ten naturalnie występuje na terenach Ameryki Południowej i jest dzikim przodkiem doskonale znanej alpaki. Wikunia jest na tyle istotna dla regionu, że znalazła się w herbie Peru. Sierść tych zwierząt uchodzi za jedną z najszlachetniejszych odmian wełny na świecie. W przeciwieństwie do udomowionych krewnych, są to stworzenia bardzo płochliwe i nieufne, przez co nie nadają się do domowej hodowli. Niestety, ich cenne runo sprawia, że często stają się celem ataków kłusowników.

5

Pojedynek zwierząt w Zoo Wrocław hitem internetu