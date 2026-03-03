Kolejna śmierć na linii otwockiej. 24-latek zginął pod kołami pociągu

Tragiczny wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn.

24-letni mężczyzna zginął potrącony przez pociąg pospieszny relacji Warszawa-Kijów.

To kolejna taka tragedia na linii otwockiej. Co doprowadziło do tego zdarzenia?

Tragiczny wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn

Do wypadku doszło w poniedziałek (2 marca) późny, wieczorem. Służby otrzymały zgłoszenie o potrąceniu człowieka przez pociąg. Jak wstępnie ustalono, młody mężczyzna wszedł na tory na stacji przy ul. Patriotów i został potrącony przez skład PKP Intercity relacji Warszawa-Kijów. Pomoc nadeszła błyskawicznie, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne. 24-latek zginął na miejscu.

Okoliczności tragedii wyjaśnia stołeczna policja. To kolejny w ciągu miesiąca śmiertelny wypadek na linii otwockiej. Mieszkańcy nie kryją niepokoju, bo od ostatniego dramatu minęło zaledwie kilkadziesiąt dni.

Seria tragicznych wypadków na linii otwockiej

Zaledwie 13 stycznia informowaliśmy również o śmiertelnym wypadku. Wtedy to pociąg pasażerski Kolei Mazowieckich jadący w kierunku Dęblina potrącił mężczyznę przechodzącego przez tory. Po dotarciu służb na miejsce poszkodowany znajdował się pod składem. Strażacy ewakuowali go spod pociągu, jednak mimo podjętych działań ratunkowych nie udało się uratować życia poszkodowanego.

Utrudnienia w ruchu pociągów po wypadku

Po poniedziałkowym (2 marca) wypadku przez kilka godzin występowały poważne utrudnienia. Ruch pociągów SKM S1 i KM R7 na odcinku Warszawa Wawer − Warszawa Falenica odbywał się wahadłowo jednym torem. Część połączeń była opóźniona, inne zostały odwołane. Pasażerowie musieli uzbroić się w cierpliwość, a służby zabezpieczały miejsce tragedii do późnych godzin wieczornych.

12

Pociąg pędził między samochodami! Sekundy od tragedii