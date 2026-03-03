Te Lidle będą otwarte przez całą dobę! Opublikowano listę sklepów. "Rewolucja"

Gdzie Lidl będzie otwarty całodobowo? Lista sklepów w programie pilotażowym

Przedstawiciele sieci poinformowali o rozpoczęciu testów nowego rozwiązania w wybranych lokalizacjach. Już od 2 marca klienci trzech konkretnych placówek zyskają możliwość robienia zakupów niemal bez przerwy. Sklepy te będą funkcjonować w trybie ciągłym od godziny 1:00 w poniedziałek aż do soboty do godziny 23:00. Oznacza to dostępność towarów przez sześć dni w tygodniu praktycznie przez całą dobę.

Na liście obiektów objętych zmianami znalazły się:

Lidl w Poznaniu, zlokalizowany przy ulicy Bułgarskiej 113;

Lidl w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Tynieckiej 1;

Lidl w Warszawie, znajdujący się przy ulicy Kasprowicza 117.

32

Wprowadzenie nocnego trybu pracy to bezpośrednia reakcja na ewoluujące potrzeby konsumentów nad Wisłą. Dla osób pracujących na zmiany, mających napięte grafiki lub po prostu żyjących w ciągłym biegu, możliwość odwiedzenia marketu w nietypowych godzinach jest znaczącym ułatwieniem i odpowiedzią na brak czasu w ciągu dnia.

Warto jednak pamiętać o krótkim oknie technicznym, które zaplanowano każdej nocy między godziną 23:45 a 00:15. W tym kwadransie kasy fiskalne będą nieaktywne, choć klienci mogą nadal przebywać na sali sprzedaży i pakować produkty do koszyka. Jest to niezbędna przerwa operacyjna, gwarantująca poprawność działania systemów przy tak intensywnym trybie otwarcia.

Oferta i udogodnienia w Lidlu. Czy nocne zakupy staną się standardem?

Decyzja o wydłużeniu czasu pracy placówek wynika z wnikliwej analizy zachowań kupujących. Władze sieci chcą w praktyce zweryfikować realne zainteresowanie wizytami w sklepie w godzinach nocnych oraz ocenić potencjał modelu 24/6. Sukces tego rynkowego eksperymentu może przesądzić o wdrożeniu podobnych rozwiązań w kolejnych punktach na mapie Polski.

We wszystkich oddziałach Lidla w Polsce standardem pozostają szerokie ciągi komunikacyjne oraz nowoczesne rozwiązania, takie jak elektroniczne etykiety cenowe czy kasy samoobsługowe. Niezmiennie funkcjonują również specjalne stanowiska kasowe z pierwszeństwem obsługi, dedykowane kobietom w ciąży oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Sieć podtrzymuje także inicjatywę znaną jako „Ciche godziny”, stworzoną z myślą o komforcie osób wrażliwych na bodźce. W piątki między 8:00 a 10:00 oraz w soboty od 19:00 do 21:00 w sklepach wyłączane są systemy nagłośnienia, co oznacza brak muzyki i komunikatów reklamowych.

Czas pokaże, czy wyprawy po sprawunki o wschodzie słońca wejdą nam w krew. Rozpoczęty pilotaż w systemie całodobowym (z uwzględnieniem przerwy technicznej) ma potencjał, by trwale przeobrazić nawyki zakupowe w dużych aglomeracjach. Jeśli ten odważny krok spotka się z aprobatą klientów, nocny handel w dyskontach przestanie być ciekawostką, a stanie się rynkowym standardem.