Rafał Trzaskowski pokazał podziemne magazyny w metrze. To na wypadek kryzysu

Ukryte magazyny w tunelach metra

Prezydent stolicy udostępnił na swoich social mediach filmik ukazujący nieznane dotąd szerzej wykorzystanie infrastruktury podziemnej kolei. Rafał Trzaskowski zaprezentował tak zwane pustki technologiczne, które zostały zaadaptowane na magazyny sprzętu kryzysowego. Włodarz miasta podkreśla, że metro odgrywa kluczową rolę w systemie obronnym i ochronnym aglomeracji. Zgromadzone zasoby mają posłużyć ludności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub konfliktu zbrojnego.

„Metro to kluczowa infrastruktura dla naszego bezpieczeństwa” – mówi Rafał Trzaskowski.

Na opublikowanym nagraniu widać obszerne regały wypełnione ekwipunkiem. Wśród zgromadzonych przedmiotów, które mają zapewnić przetrwanie w trudnych warunkach, znalazły się:

menażki,

termosy,

manierki,

śpiwory,

nosze,

łóżka polowe.

Władze miasta prowadzą również procedurę zakupu agregatów prądotwórczych.

Schrony dla ludności cywilnej

Składowanie zapasów stanowi wstęp do projektu o nazwie "Podziemna tarcza". Zgodnie z zapowiedziami Rafała Trzaskowskiego, tunele metra mają ewoluować w pełnoprawne schrony dla mieszkańców. Działania te wpisują się w obecny, napięty kontekst geopolityczny. Niepewna sytuacja międzynarodowa wymusza na samorządach rewizję planów bezpieczeństwa.

Redakcja próbowała uzyskać w stołecznym ratuszu szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, jednak rzeczniczka miasta odmówiła zdradzania detali operacyjnych. Wiadomo jedynie, że spółka Metro Warszawskie we współpracy ze Strażą Pożarną ma prowadzić prace adaptacyjne na stacjach. Celem jest przystosowanie podziemnych korytarzy do roli miejsc ukrycia. Według wstępnych szacunków, schronienie w metrze może znaleźć nawet ponad 100 tysięcy osób.

