Dramat w Susku Nowym. Matka i syn zginęli kilometr od domu

Śmiertelne zderzenie z szynobusem

Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę, 21 lutego, w okolicach godziny 18:30. Według wstępnych ustaleń śledczych, kierująca samochodem marki Hyundai wjechała na oznakowany przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający szynobus. Siła uderzenia była niszczycielska. Niestety, mimo błyskawicznej reakcji służb, kobieta i jej syn nie mieli szans na przeżycie.

„Śmierć na miejscu poniosła 39-letnia kierująca pojazdem oraz 16-letni pasażer. Oboje byli mieszkańcami powiatu ostrołęckiego” − przekazywał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Wielogodzinna praca śledczych

Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego dokładnie o godzinie 18:30. Na miejsce natychmiast zadysponowano policjantów z Ostrołęki oraz inne służby ratunkowe. Przez wiele godzin na terenie wypadku pracował prokurator, nadzorując czynności dochodzeniowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i sporządzili szkice sytuacyjne, które mają pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu tej tragedii.

Wzruszające pożegnanie szkoły

Informacja o śmierci 16-latka wstrząsnęła placówką edukacyjną, do której uczęszczał. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce zareagował na te doniesienia, publikując w mediach społecznościowych emocjonalny wpis. Społeczność szkolna postanowiła publicznie uczcić pamięć zmarłego ucznia oraz jego matki.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego ucznia Łukasza Panusia. Brak słów, by wyrazić żal, jaki odczuwa cała społeczność naszej szkoły. Łukasz na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci jako uśmiechnięty, życzliwy i wartościowy młody człowiek. Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia dla rodziny i bliskich Łukasza oraz Jego Mamy składają dyrekcja, wychowawczyni i koledzy z klasy IIIF, grono pedagogiczne, pracownicy i wszyscy uczniowie” − czytamy.

