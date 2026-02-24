Pożar ciężarówki pod Wyszkowem. Ogień strawił kabinę kierowcy i naczepę

Zuzanna Sekuła
2026-02-24 8:39

W poniedziałkowy poranek (23 lutego) w Turzynie doszło do groźnego pożaru ciężarówki. Ogień szybko rozprzestrzenił się na kabinę pojazdu oraz naczepę stojącą obok.

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie/ Facebook
  • W Turzynie pod Wyszkowem doszło do groźnego pożaru ciężarówki.
  • Płomienie szybko objęły kabinę pojazdu i zaczęły rozprzestrzeniać się na naczepę.
  • 23 strażaków przez blisko dwie godziny walczyło z żywiołem, by opanować pożar i zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu.

Akcja gaśnicza w Turzynie – 23 strażaków walczyło z żywiołem

„Dziś o godz. 5:04 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze ciężarówki na parkingu w Turzynie. Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG Wyszków oraz OSP Brańszczyk i OSP Trzcianka” – informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy zastali pożar w fazie rozwiniętej. Ogień obejmował już kabinę ciężarówki, a także zaczął rozprzestrzeniać się na naczepę innego pojazdu. Kierowca na szczęście zdążył opuścić pojazd o własnych siłach i nie wymagał pomocy medycznej. Działania strażaków skupiły się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu pożaru. Użyto do tego dwóch prądów piany ciężkiej, przekazali strażacy.

Przyczyny pożaru ciężarówki nieznane

Interwencja strażaków trwała 1 godzinę i 51 minut. W akcji gaśniczej brało udział 23 strażaków oraz 5 pojazdów. Podczas intensywnej akcji udało się ugasić pożar i zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. Będzie je ustalać policja.

Pożar w Wołominie. Strażak pomógł uratować się kobiecie i dziecku

