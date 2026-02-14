Groźny wypadek drogowy miał miejsce na trasie łączącej Białobiel z Lelisem w powiecie ostrołęckim. Służby otrzymały zgłoszenie w sobotę, 14 lutego, i niezwłocznie udały się w rejon zdarzenia.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem dostawczym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Zarówno kierowca, jak i dwoje pasażerów zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu pracują funkcjonariusze ostrołęccy policjanci, którzy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, a także strażacy. Droga może być zablokowana do późnych godzin wieczornych

– poinformowali funkcjonariusze z ostrołęckiej komendy.

Skomplikowana akcja ratunkowa

Jak podaje serwis eostroleka.pl, zniszczenia samochodu dostawczego świadczą o potężnej sile uderzenia. Jeden z pasażerów znalazł się w pułapce, uwięziony wewnątrz zmiażdżonej kabiny pojazdu.

Strażacy musieli działać błyskawicznie i precyzyjnie. Aby wydostać poszkodowanego, konieczne było rozcięcie karoserii przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Dopiero po przeprowadzeniu tej operacji ratownicy mogli bezpiecznie ewakuować mężczyznę i przekazać go pod opiekę medyków.

Trzy osoby pod opieką lekarzy

Według wstępnych ustaleń policji, za kierownicą peugeota siedział 37-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego. Mężczyzna podróżował od strony miasta w kierunku Lelisa. Wszystko wskazuje na to, że na łuku drogi kierujący stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z jezdni i uderzył w drzewo.

Szczegółowe dane dotyczące poszkodowanych przekazał rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

- Do szpitala zabrano trzy osoby. To kierowca - 37-latek z powiatu ostrołęckiego, 44-letnia Ostrołęczanka i 37-letni mężczyzna, także mieszkaniec Ostrołęki. Poszkodowani trafili do szpitala

- przekazał portalowi eostroleka.pl nadkomisarz Tomasz Żerański. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i liczenie się z utrudnieniami na trasie Białobiel–Lelis.