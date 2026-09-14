Najgroźniejsi Ukraińcy poszukiwani w Polsce. Są podejrzani m.in. o zabójstwa i gwałty [LISTY GOŃCZE]

To nie jest lista przypadkowych poszukiwanych. Wśród wybranych przez nas osób znajdują się ludzie, których poszukiwania dotyczą najpoważniejszych przestępstw przewidzianych w polskim Kodeksie karnym. Policyjna baza zawiera m.in. osoby z obywatelstwem ukraińskim, wobec których wydano zgodę na publikację wizerunku i danych w związku z prowadzonymi poszukiwaniami.

Niektórzy są poszukiwani od lat

Wśród osób znajdujących się w przygotowanym zestawieniu są takie, których dane w policyjnej bazie pojawiły się już kilka lat temu. Iwan Tsarevych jest poszukiwany od czerwca 2019 roku w związku z art. 148 § 1 Kodeksu karnego, czyli zabójstwem. Tego samego dnia w bazie pojawił się także Oleksandr Martynenko, którego poszukiwania dotyczą kwalifikowanego typu zabójstwa - w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem.

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Bezterminowy pościg za sprawcami najcięższych przestępstw

Mechanizm unikania odpowiedzialności przez przestępców zza wschodniej granicy często wygląda podobnie. Po dokonaniu zbrodni próbują oni natychmiast opuścić terytorium Polski, zmienić tożsamość lub schować się w rejonach, gdzie działania wojennej czy chaos administracyjny utrudniają ekstradycję.

Specyfika ścigania sprawców zabójstw czy brutalnych napaści polega jednak na tym, że organa ścigania nie zamykają takich spraw. W przypadku poszukiwań celowych funkcjonariusze tzw. „łowców głów” (Wydziałów Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP) stale weryfikują nowe ślady. Wielu podejrzanych obywateli Ukrainy jest ściganych na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, co oznacza, że próba przekroczenia jakiejkolwiek granicy w strefie Schengen lub wyjazd do kraju współpracującego z Interpolem kończy się natychmiastowym zatrzymaniem.

Zabójstwo i szczególne okrucieństwo

Najpoważniejsza grupa obejmuje osoby poszukiwane w związku z zabójstwami. Wśród nich są również podejrzani o kwalifikowane typy tego przestępstwa, w tym zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

To właśnie w takich sprawach stawka jest najwyższa. Za podstawowy typ zabójstwa polski Kodeks karny przewiduje co najmniej 10 lat pozbawienia wolności albo dożywocie. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi natomiast kara od 15 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

Nie oznacza to oczywiście, że każda osoba znajdująca się w policyjnej bazie została skazana. Mówimy o osobach poszukiwanych, wobec których prowadzone są postępowania i które są podejrzewane o popełnienie określonych czynów. O winie może rozstrzygnąć wyłącznie sąd.

Wśród poszukiwanych są też podejrzani o przestępstwa seksualne

Druga grupa to osoby poszukiwane w związku z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej. W policyjnej bazie znajdują się między innymi osoby podejrzewane o zgwałcenie oraz inne czyny seksualne.

Także w tych przypadkach kary mogą być bardzo surowe. Za zgwałcenie w typie podstawowym Kodeks karny przewiduje od 2 do 15 lat więzienia. W przypadku kwalifikowanych postaci tego przestępstwa kara może wynosić od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Kim są poszukiwani? Jak wyglądają? Za jakie dokładnie czyny są ścigani i od kiedy? Ich wizerunki oraz nazwiska publikujemy w galerii.

Policja wciąż czeka na informacje

Policyjna baza osób poszukiwanych obejmuje tysiące rekordów. Publikowane są w niej dane osób, wobec których odpowiednie organy wyraziły zgodę na publikację listu gończego.

W przypadku opisanych przez nas osób szczególne znaczenie ma czas. Niektórzy poszukiwani figurują w bazie od kilku lat. Fakt, że przez długi czas nie udało się ustalić ich miejsca pobytu, nie oznacza jednak zakończenia poszukiwań.

Jeżeli ktoś rozpoznaje osobę z galerii albo posiada informacje, które mogą pomóc policji w ustaleniu jej miejsca pobytu, powinien przekazać je funkcjonariuszom. Nie należy podejmować samodzielnych prób zatrzymania poszukiwanego.

Zobaczcie galerię. To właśnie tam znajdziecie nazwiska, zdjęcia i szczegółowe informacje dotyczące poszukiwań poszczególnych osób.