Najlepsze bary mleczne w Warszawie - TOP 10 warszawskich barów mlecznych

Najlepsze bary mleczne w Warszawie - LISTA
Bary mleczne od lat stanowią ważny element polskiego krajobrazu kulinarnego, oferując smaczne, domowe posiłki w przystępnych cenach. To idealne miejsca na szybki i sycący obiad, wspomnienie smaków dzieciństwa, a także opcja dla tych, którzy szukają ekonomicznego rozwiązania na co dzień. W dobie rosnącej popularności fast foodów i drogich restauracji, poszukiwanie najlepszych barów mlecznych w Warszawie staje się powrotem do korzeni i docenieniem prostej, ale autentycznej kuchni. Ich niewymuszony klimat i klasyczne polskie dania, takie jak pierogi, schabowe czy zupy, przyciągają zarówno studentów, seniorów, jak i rodziny z dziećmi. Poniżej przedstawiamy nasze TOP 10 warszawskich barów mlecznych, które wyróżniają się jakością jedzenia, atmosferą i opiniami klientów.
- Bar Mleczny Lindleya 14
- Adres: Williama Heerleina Lindleya 14A, 02-013 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jedzenie bardzo smaczne porcje ogromne ciężko zjeść zupę i drugie danie wystrój fajny jak na bar mleczny. Świetne pierogi. Mogło by być więcej miejsca ale rotacja spora i można znaleźć stolik dla Siebie. Pięknie wyglądały desery ale po obiedzie nie było na nie miejsca. Wszystko w dobrych cenach. Polecam na pewno wrócę"
- Marszałkowski Bar Mleczny
- Adres: Marszałkowska 55/39, 00-676 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Klasyczny bar mleczny. Prawie jak sprzed lat. Prawie, bo jednak czysto, bez cerat na stołach, Zastawa też jakaś ładniejsza. Ceny bardzo niskie, cały obiad można zjeść za niecałe 30 zł, a przy niektórych opcjach nawet taniej. Przy wejściu znajduje się kasa, do której na ogół jest kolejka, ale idzie dość szybko. Z papierkiem z kasy idzie się do okienka w głębi sali i tam się go przekazuje, jedzenie wydają dość szybko. Smaczne klasyki dominują. Leniwe naprawdę smaczne, zupy ok, inne Dania też spoko."
- SZTUKA MLEKA- Bar Mleczny
- Adres: Grzybowska 30, 00-863 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bar mleczny zlokalizowany niedaleko ronda ONZ. Lokal czysty oraz zadbany. Zamówiłem obiad dwudaniowy. Na pierwsze wziąłem zupę ogórkową, a na drugie - ziemniaki z koperkiem, schabowy oraz coleslaw. Porcje spore. Domowa kuchnia. Zupa gorąca z nutką pikatnosci - tak jak lubię. Wszystko było smaczne. Za całość zapłaciłem 33 PLN. Cena warta zamówienia. Obsługa miła oraz sympatyczna. Polecam"
- Mirowski Bar Mleczny
- Adres: Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo polecam to miejsce! Jedzenie jest naprawdę pyszne – taka prawdziwa, domowa kuchnia. Wszystko zawsze świeże i bardzo smaczne. Porcje są bardzo duże i sycące, więc na pewno nikt nie wyjdzie głodny.Obsługa jest również wspaniała – pracują tam bardzo mili i serdeczni ludzie, od razu czuć dobrą atmosferę i życzliwość.Z całego serca polecam!"
- Śródmiejski Bar Mleczny
- Adres: Przejście podziemne lok, Rondo Czterdziestolatka 12, 00-697 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pierogi są wyśmienite. I te mięsne i te serowe. Dzieci zmiotły z talerzy jedzenie w chwilę."
- Bar mleczny Rusałka
- Adres: Floriańska 14, 00-001 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Czas jakby zatrzymał się w tym lokalu typowy klimat PRL, zarówno jeśli chodzi o wystrój, jedzenie, jak i obsługę.Zamówiliśmy dwie zupy. Ukraiński barszcz czerwony był smaczny, nie mamy do niego zastrzeżeń ponieważ nie jadamy tego typu zup . Zupa pomidorowa była prosta i dobra, jednak według mojego gustu nieco za słodka, ponieważ wolę mniej cukru w takiej zupie.Wszystko pozostałe było bardzo smaczne. Przy takich cenach nie można oczekiwać cudów, ale jedzenie zdecydowanie było warte swojej ceny.Lokal był czysty i zadbany."
- Bar Mleczny Bambino
- Adres: Hoża 19, 00-521 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Mielismy ochote na Ostry Ramen ale kolejka była jak cholera.Trafiliśmy tu przypadkiem. Jak zwykle miałem szczescIE i nie bylo kolejki a po naszym zamówieniu i klapnięciu przy stoliku przyszedł tłum ludzi.Zamowismy zupe grzybową, barszcz z uszkami , dwie porcje leniwych, 2 porcje kopytek w sosie grzybowym i dwa kompoty.Jedzenie Poskie bardzo dobre wyśmienite. Aby takie bary mleczne trwały. Jedzenie przepyszne. Obsługa super i kobitki kucharki też super.Polecam serdecznie"
- SZTUKA MLEKA Bar Mleczny
- Adres: Grzybowska 80/716, budynek, 00-844 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "5 gwiazdek na zachete - powinno byc 4.5 - wszystko bardzo smaczne, ceny super, tylko wątróbka zimna!!!! Cala reszta pierwyj sort!"
- Bar Mleczny Mleczarnia Jerozolimska
- Adres: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Pyszne domowe żeberko z buraczkami oraz kaszą. W lokalu czysto, chociaż łazienka jest dostępna w sąsiednim barze wegetariańskim. Na plus szybkość podania, aż się zdziwiłam:)"
- Bar Mleczny Gdański
- Adres: Gen. W. Andersa 33, 00-159 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Często tu zaglądamy i to jeden z ulubionych barów mojej córki. Zazwyczaj bierzemy schabowego z puree - zawsze smaczne i dobrze przygotowane. Dzisiaj spróbowałam placków ziemniaczanych i smakowały naprawdę dobrze.Co nas tu przyciąga: jedzenie przygotowywane na bieżąco, duży wybór dań i klasyczne polskie smaki w dobrej cenie. Obsługa szybka, nie czeka się długo na zamówienie."