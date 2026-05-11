Warszawa na żółto. To będzie niespokojny poniedziałek, IMGW wydał ostrzeżenie

Burza w Warszawie - ostrzeżenia IMGW (11.05.2026)

W poniedziałek od godz. 14:00 w Warszawie i mazowieckich powiatach: białobrzeskim, ciechanowskim, garwolińskim, gostynińskim, grodziskim, grójeckim, kozienickim, legionowskim, lipskim, makowskim, mińskim, mławskim, nowodworskim, ostrołęckim, otwockim, piaseczyńskim, płockim, płońskim, pruszkowskim, przasnyskim, przysuskim, pułtuskim, radomskim, sierpeckim, sochaczewskim, szydłowieckim, warszawskim zachodnim, wołomińskim, wyszkowskim, żuromińskim, zwoleńskim, żyrardowskim oraz w Ostrołęce, Płocku i Radomiu obowiązywać będzie ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami. Alert pozostanie w mocy do godz. 1:00 w nocy z poniedziałku na wtorek.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad" - czytamy w opisie ostrzeżenia dla stolicy.

Pogoda w poniedziałek i wtorek - Warszawa i woj. mazowieckie (11/12.05.2026)

Zgodnie z prognozą pogody zaprezentowaną przez IMGW, w poniedziałek zachmurzenie w woj. mazowieckim będzie stopniowo rosło, a wiatr - przybierał na sile. Jak wspomnieliśmy, pojawią się burze, a termometry pokażą maksymalnie od 21°C do 24°C. Padać będzie również w nocy, miejscami wystąpić mogą burze z gradem. Temperatura minimalna wyniesie od 7°C na zachodzie do 11°C na wschodzie regionu.

Już we wtorek niebo przysłonią chmury, choć można się spodziewać przejaśnień. Ponownie wystąpią opady, głównie przelotne. Będzie zimniej - na termometrach maksymalnie od 10°C do 13°C. Nocą temperatura minimalna wyniesie od 3°C do 6°C, pojawią się okresowe opady deszczu, które z czasem będą zanikać.

Tunel tramwajowy już połączony z Dworcem Zachodnim - zobacz zdjęcia:

9

Dramat setek rodzin pod Warszawą! Nowa autostrada zburzy ich domy?! „Żyjemy na bombie”