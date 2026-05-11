Nie żyje Tomasz Śmietanka. Były burmistrz Kozienic miał 57 lat

Nie żyje Tomasz Śmietanka, wieloletni burmistrz Kozienic

W mediach społecznościowych mazowieckiej gminy Kozienice w sobotę, 9 maja pojawił się niezwykle przykry komunikat. Lokalne władze poinformowały o odejściu powszechnie znanego i szanowanego działacza.

- Odszedł wieloletni Burmistrz Gminy Kozienice, samorządowiec, ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki i społecznik, od lat związany z Ziemią Kozienicką - czytamy w oświadczeniu ogłaszającym śmierć polityka.

Samorządowiec odszedł w wieku 57 lat. Tomasz Śmietanka kierował gminą Kozienice przez równe dwie dekady, sprawując urząd burmistrza nieprzerwanie od 1998 do 2018 roku. W trakcie swojej bogatej kariery politycznej zasiadał również w Sejmiku Województwa Mazowieckiego podczas VI kadencji, a do samego końca pełnił mandat radnego w obecnej Radzie Powiatu Kozienickiego.

- Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się również jako wykładowca akademicki oraz autor publikacji o tematyce ekonomiczno-społecznej - przekazał oficjalny fanpage gminy Kozienice.

Szczegóły pogrzebu Tomasza Śmietanki. Mieszkańcy żegnają samorządowca

Lokalny polityk zmarł w miniony piątek, 8 maja. Urząd poinformował, że ostatnie pożegnanie zmarłego zaplanowano na środę, 13 maja. Uroczystości żałobne rozpoczną się dokładnie o godzinie 14 w kościele w Brzeźnicy. Po odprawieniu mszy świętej ciało wieloletniego burmistrza zostanie złożone do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Wiadomość o odejściu 57-latka wywołała ogromne poruszenie w całym regionie. Pod internetowym wpisem błyskawicznie pojawiło się kilkadziesiąt pełnych żalu komentarzy zamieszczanych przez zwykłych mieszkańców oraz lokalnych radnych. Zwracają oni uwagę na zbyt wczesną śmierć samorządowca i jego wybitne zasługi, chwaląc jednocześnie ogromne zaangażowanie w rozwój Kozienic oraz wspaniałe cechy charakteru.

- Odszedł mąż, ojciec, samorządowiec, człowiek bardzo zasłużony dla ziemi kozienickiej, wiele dobrego zrobił dla naszej społeczności i wiele mógł jeszcze zrobić. Wielka strata - czytamy w jednym z nich.

