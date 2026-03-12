Najlepsze burgery w Warszawie - TOP 10 warszawskich burgerów

Najlepsza burgerownia Warszawa - LISTA
Gdy dopada nas głód, a marzymy o soczystym mięsie, chrupiącej bułce i ulubionych dodatkach, często myślimy o idealnym burgerze. Niezależnie od tego, czy szukamy klasyki w amerykańskim stylu, czy wyrafinowanych kompozycji, dobre burgery to zawsze strzał w dziesiątkę na szybki lunch, luźny wieczór ze znajomymi, czy po prostu moment kulinarniej przyjemności. W obliczu tak wielu opcji, wielu smakoszy zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepszą burgerownię w Warszawie?
- Barn Burger
- Adres: Złota 9, 00-019 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zdecydowanie najlepszy Burger jaki zjadłem do tej pory w moim życiu, a jadałem już w wielu miejscach na świecie. Mega autentyczne miejsce. Bułka świeża, chrupiąca. Mięso idealnie wysmażone, soczyste. Fantastyczne dodatki. Super sosy. Autentycznie, z radości miałem prawie Heart Attack . Polecam. Warto przerobić całe menu"
- The Maestro Burger
- Adres: Radna 12, 00-341 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "The Maestro Burger to miejsce, które absolutnie zasługuje na swoją wysoką ocenę! Burgery są ogromne, soczyste i pełne smaku – mięso idealnie wysmażone, świeże dodatki i bułka, która świetnie wszystko spina. Każdy kęs to petarda smaku! Obsługa bardzo sympatyczna i sprawna, a klimat lokalu sprawia, że aż chce się wracać. Porcje są konkretne, więc głodny nikt stąd nie wyjdzie. Z czystym sumieniem polecam każdemu, kto kocha prawdziwe burgery – dla mnie to zdecydowanie jedno z najlepszych miejsc w mieście!"
- BykBar - steak & burger
- Adres: Rozbrat 8, 00-451 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Byłem dziś w tej restauracji ze znajomymi i absolutnie wszystko zasługuje na pięć gwiazdek. Steki były wyśmienite – perfekcyjnie przyrządzone, soczyste i dokładnie takie, jak doradziła nam najlepsza kelnerka na świecie, pani Angelika. To dzięki niej wybraliśmy idealne dania. Doradziła, co warto zamówić, podpowiedziała, które pozycje w menu mogą nam najbardziej smakować, a do tego zaproponowała dodatkowe rzeczy, które okazały się strzałem w dziesiątkę. Każde danie było genialne. Ceny świetnie dopasowane do jakości. Lokal mógłby być większy, ale obecna, bardziej kameralna wielkość tworzy przytulny klimat. Szybkość podania dań również na najwyższym poziomie – wszystko pojawiało się błyskawicznie i świeże. Obsługa, smak, atmosfera, wszystko absolutnie bez zarzutu. Polecam z całego serca."
- Kurczak z Rożna
- Adres: Al. Jerozolimskie 50, 00-024 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Świetny burger jak za dawnych lat spod dworca! Wiadomo, nie jest świetnej jakości wołowina, tylko zwykły MOMik, ale o to właśnie chodzi. Bo czasem ma się ochotę na takiego burgera, a coraz mniej miejsc takie oferuje. Świeże warzywa, bardzo dobry sos curry, bułka, która trzyma wszystko w ryzach. Dla mnie super! No i rozsądna cena. Polecam."
- Burgerlab
- Adres: Piękna 28/lok. 9, 00-547 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Zamawiałam Burger z dostawą Pyszny świeża wołowinka, soczysty pomidor i wystarczająco sosu Zamówiłam z polecenia koleżanki i nie zawiodło się"
- TheGooodBurger - Warszawa Wola
- Adres: Chłodna 20a, 00-891 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Mala fajna burgerownia, dość przestronnie, dzisiaj zjadłem Koziego Drania, bardzo smaczny jak sama nazwa wskazuje todatego słodkiego sosu robi dobry smaczek, moge z czystym sumieniem polecić fanom takich smaków. Mimo iż jestem wierny klasycznym smakom wołowiny w bułce, oceniam tą krótka wizytę bardzo pozytywnie. Znajdzie się tez i wege gurger ale kto z mięsożerców by patrzyl na wymysly"
- Lucky Burger
- Adres: Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Wracając z podróży, totalnie przypadkiem trafiliśmy tu z kobietą późnym wieczorem i…, odkryliśmy prawdziwe burgerowe złoto. Nigdy wcześniej nie jedliśmy tak dobrych burgerów – soczyste mięso, idealnie dobrane dodatki i smak dopracowany w każdym detalu. Co najlepsze, wpadliśmy dosłownie po 22, chwilę przed zamknięciem, a mimo późnej pory oraz pewnie zmęczenia całym dniem burgery wyszły perfekcyjnie, świeże i dopieszczone jak w najlepszej restauracji. Z ręką na sercu – polecam każdemu. To miejsce sprawi, że zakochacie się w burgerach na nowo."
- Street Dreams Burgers & Wings
- Adres: Grochowska 336, 03-838 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszne, soczyste burgery, maślana świeża bułeczka i dużo dodatków w jucy lucy: gorgnzola, pikle, czerwona cebula i lekko pikantny sosik. Frytki również smaczne i mega chrupiące."
- Burger z Warszawy BzW
- Adres: Powstańców Śląskich 18C, 01-381 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "I gotta say it, this place is awesome, owner/cook is such a cool guy, food even better, I have to recommend it to y'all. Everything done quickly, fresh, and it doesn't stink of cheap fat as in some other places Miejscówka super, właściciel/kucharz prawdziwy szef, a jedzenie było super. Szkoda nie polecić takiego miejsca. Wszystko świeże, zrobione w ekspresowym tempie i duży plus jest taki, że nie czuć "taniego tłuszczu", tak jak w niektórych miejscach"
- Burgerownia
- Adres: Zygmunta Krasińskiego 24, 01-769 Warszawa, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Oryginalny pomysł na burgery, które serwowane są w picie. W wersji cheeseburger burger ciekawie skomponowany z pomidorową salsą, która fajnie kontrastuje swoją świeżością i kwaskowatością ze słodyczą mięsa i sera. Mięso bardzo dobre. Pan przyjmujący zamówienia nie do końca dobrze ogarnia. Poprosiłem o burgera w zestawie, a został naliczony z porcją frytek. Frytki, niestety, to drobne nieporozumienie - maszynowe produkcyjniaki, które bez dodatkowego sosiwa trudno zjeść, bo są tak cienkie i suche. Daję piątkę na zachętę by rozwijać koncept, bo jest naprawdę wart uwagi."