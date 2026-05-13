Najmniejsze serce przeszczepione w warszawskim szpitalu. Malutki Ignacy zyskał szansę na nowe życie

Malutki Ignacy już po przeszczepie serca

Najmniejsze serce przeszczepione w UCK WUM - ogłosili przedstawiciele placówki. Skomplikowaną operację w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przeprowadził zespół specjalistów, na czele którego stał kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii prof. Mariusz Kuśmierczyk.

Pięciomiesięczny pacjent przyszedł na świat z niedorozwojem lewej komory serca. Jak przekazali eksperci, wada ta uniemożliwiała właściwe pompowanie krwi. "Pierwotnie leczony był w innym szpitalu w Polsce. Gdy jego stan znacznie się pogorszył, został pilnie przetransportowany do UCK WUM przy współpracy zespołu z Poznania, z zastosowaniem ECMO - pozaustrojowego wspomagania krążenia i oddychania, które podtrzymywało jego funkcje życiowe w trakcie całej drogi" - czytamy w komunikacie placówki.

Decyzja innej mamy uratowała życie małego pacjenta

Dawcą serca był noworodek z wadą letalną. Jak przekazał TVN24, maluszek zmarł na rękach mamy tuż po porodzie. Bliscy zgodzili się na to, by jego serce uratowało inne dziecko. - Do końca życia będę modlić się za tę rodzinę i za to dzieciątko, dzięki któremu mój syn może żyć - powiedziała w rozmowie z redakcją mama Ignacego.

Przeprowadzenie podobnej operacji wymagało oczywiście wielkiej precyzji i stanowiło ogromne wyzwanie, któremu specjaliści z sukcesem podołali. Obecnie malutki pacjent wraca do zdrowia pod opieką bliskich oraz zespołu szpitala.

