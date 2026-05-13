Rafał Trzaskowski podjął decyzję. Chodzi o transkrypcje małżeństw jednopłciowych w Warszawie

Rafał Trzaskowski o decyzji ws. transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Warszawie

"Dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego" - poinformował we wpisie Trzaskowski.

Podkreślił, iż cieszy go, że w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz kolejne rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego, stołeczni urzędnicy już wkrótce dokonają transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.

"Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" - przekazał.

Polityk zwrócił też uwagę, że wykonując obowiązki kierownika warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego, musi bezwzględnie operować w granicach prawa, w tym ustaw, rozporządzeń i wyroków sądów polskich i europejskich. Prezydent miasta wyjaśnił również, że nie dysponuje w tej sprawie pełną dowolnością. Przypomniał ponadto, że orzecznictwo TSUE oraz NSA ma skutek systemowy, z czego wynika, iż transkrypcja małżeństw jednopłciowych powinna być dokonywana niezależnie od tego, czy w sprawie danej pary zapadł wyrok sądu.

"Do czasu wprowadzenia rozwiązania systemowego, czyli rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje będą dokonywane w ramach istniejących możliwości technicznych" - dodał.

Mieszkańcy o remoncie na Grochowskiej: "Najwyższy czas!" - zobacz zdjęcia:

20

CO MA W GŁOWIE TRZASKOWSKI, A KOGO W SERCU MA PREZES? | Rozjazd