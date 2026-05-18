Najstarszy mrówkojad świata mieszka w Warszawie. Yuri niebawem skończy 30 lat

Najstarszy mrówkojad świata mieszka w Warszawie

Wielu osobom ten fakt może wydać się zaskakujący. To właśnie w Polsce, konkretnie w Warszawie, przebywa najstarszy żyjący mrówkojad na świecie! Mowa o seniorce Yuri, która rezyduje w stołecznym ogrodzie zoologicznym i już w środę, 20 maja, skończy równo 30 lat.

Warszawskie ZOO zapowiada huczne urodziny Yuri

Opiekunowie sędziwego zwierzęcia już ogłosili przygotowania do uroczystej celebracji. W mediach społecznościowych zachęcają do udziału.

„Zapraszamy Was serdecznie na świętowanie 30. urodzin Jej Mrówkojadowej Wysokości! To niezwykła okazja, by poznać bliżej tę skrytą mieszkankę Warszawskiego ZOO i usłyszeć historie o jej codziennym życiu prosto od jej Opiekunki”

Jubileusz zaplanowano na 20 maja, między 12:00 a 13:00, tuż przed domkiem mrówkojadów na terenie Warszawskiego ZOO. Atrakcje przewidziane w programie to m.in.:

opowieści ze strony opiekunki Beaty

przekazanie specjalnego podarunku dla jubilatki

pokazowe przygotowywanie jedzenia dla mrówkojada

urodzinowy tort dla Yuri

okolicznościowe pamiątki w formie przypinek z wizerunkiem Yuri

zabawy konkursowe z upominkami

„Zachęcamy także do przygotowania laurek i kartek urodzinowych dla Yuri, które będzie można przekazać Opiekunce podczas wydarzenia” - informują pracownicy ZOO w Warszawie.

Kim jest Yuri? Sekrety diety mrówkojada

Yuri przyszła na świat w 1996 roku, a zaledwie rok później przeniesiono ją do Warszawy z zoo w Dortmundzie. Zatem w polskiej stolicy spędziła niemal całe swoje długie życie! Doświadczona seniorka doczekała się już nie tylko potomstwa, ale również wnuków oraz prawnuków. Z relacji jej opiekunów wynika, że ma dość silny charakter, jednak przy bliskich osobach, którym ufa, potrafi być bardzo ufna. Większość dnia spędza śpiąc, choć przy odrobinie szczęścia można ją spotkać podczas spaceru.

Co intrygujące, mimo że w środowisku naturalnym mrówkojady jedzą przede wszystkim mrówki, posiłki Yuri w Warszawskim ZOO wyglądają inaczej. Dostaje ona zmiękczoną karmę dla psów, połączoną z mielonymi wołowymi sercami, ugotowanym jajkiem, płatkami owsianymi oraz owocami. Zmiana ta wynika z faktu, że mrowiska w Polsce są objęte prawną ochroną.

