Poważny wypadek na Mazowszu. Troje dzieci przetransportowano do szpitala

Wypadek na DK12 w Atalinie. Zderzenie osobówek

W sobotni poranek, 16 maja, na drodze krajowej nr 12 rozegrały się bardzo niebezpieczne sceny. W miejscowości Atalin doszło do silnego zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Renault i Volvo. O zdarzeniu błyskawicznie powiadomiono mundurowych drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, którzy niezwłocznie udali się na miejsce.

- [...] funkcjonariusze wstępnie ustalili, że prawdopodobnie kierujący Volvo, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę krajową, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Renault, doprowadzając do zderzenia pojazdów. Volvo kierował 68-letni mieszkaniec Dębina, natomiast Renault 38-letni mieszkaniec woj. lubelskiego - przekazała oficer prasowa KPP w Zwoleniu asp. Katarzyna Słyk.

Poszkodowane dzieci i kierowca bez uprawnień

W samochodzie marki Renault, poza samym kierowcą, znajdowała się 43-letnia kobieta oraz troje dzieci w wieku 6, 9 i 14 lat. Młodzi pasażerowie trafili do szpitala, gdzie mieli przejść dalsze badania. Obaj kierujący byli trzeźwi, jednak na jaw wyszło, że prowadzący Volvo nie posiadał uprawnień. W trakcie policyjnych czynności na drodze wprowadzono ruch wahadłowy.

Jako że w miniony weekend na drogach powiatu zwoleńskiego doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń drogowych, funkcjonariusze ponownie zaapelowali do kierujących o rozsądną jazdę i przestrzeganie przepisów.

- Każda chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu czy prowadzenie pojazdu bez uprawnień mogą doprowadzić do tragedii. Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie skrzyżowań oraz podczas wykonywania manewrów włączania się do ruchu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji każdego kierowcy - podkreśliła asp. Słyk.

