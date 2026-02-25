Najwęższy dom świata stoi w Warszawie. Jego wymiary są szokujące

Rekordowo wąski budynek w Śródmieściu

Na styku Śródmieścia i Woli, dokładnie przy skrzyżowaniu ulic Chłodnej oraz Żelaznej, odnajdziemy obiekt, który rzuca wyzwanie tradycyjnemu budownictwu. Mowa o Domu Kereta, który wypełnił pustą przestrzeń między przedwojenną kamienicą a powojennym blokiem mieszkalnym. Ta niezwykła instalacja w najwęższym miejscu liczy zaledwie 70 centymetrów szerokości. Nawet w swoim najszerszym punkcie osiąga jedynie 152 centymetry, co czyni ją światowym fenomenem architektonicznym.

Artystyczny eksperyment na Woli

Obiekt został oddany do użytku w 2012 roku, a za jego projekt odpowiada architekt Jakub Szczęsny z grupy projektowej Centrala. Od samego początku nie miał on pełnić funkcji typowego mieszkania, lecz stanowić artystyczną instalację oraz odważny eksperyment urbanistyczny. Z formalnego punktu widzenia budynek nie spełnia polskich norm mieszkaniowych, dlatego funkcjonuje jako pracownia artystyczna.

Patronem tej wyjątkowej przestrzeni został izraelski pisarz Etgar Keret, którego korzenie rodzinne sięgają Warszawy. Artysta stał się jednocześnie pierwszym lokatorem tej mikroprzestrzeni. Całość konstrukcji zajmuje zaledwie 14 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej rozłożonej na trzech kondygnacjach. Mimo tak ograniczonych gabarytów, wewnątrz udało się zmieścić aneks kuchenny, toaletę oraz funkcjonalne miejsce do spania i pracy twórczej.

Polska architektura potrafi zaskoczyć

Stołeczna instalacja nie jest jedynym przykładem nieszablonowego myślenia o przestrzeni w naszym kraju. Warto zwrócić uwagę na inne ikoniczne konstrukcje, takie jak słynny gdański falowiec. Ten gigantyczny blok mieszkalny do dziś pozostaje jednym z najdłuższych budynków w całej Europie.

Równie interesujące obiekty można znaleźć na Dolnym Śląsku, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością. Wrocław słynie z unikalnych brył architektonicznych, które powstały w czasach PRL oraz w specyficznych latach 90. ubiegłego wieku. Każde z tych miast oferuje zupełnie inne, fascynujące spojrzenie na historię polskiego budownictwa.