Wieczorem Warszawiacy ruszyli na Plac Zamkowy. "Zwyciężymy zjednoczeni"

Koncert "Zwyciężymy zjednoczeni" w Warszawie - zdjęcia

W czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny w wyniku agresji Rosji na Ukrainę wielu Warszawiaków postanowiło wspólnie wybrać się na Plac Zamkowy. Tam o godz. 18:00 rozpoczął się koncert pt. "Zwyciężymy zjednoczeni", na który zaproszono m.in. bohaterów konfliktu, wolontariuszy, polityków i artystów.

W zaproszeniu na wydarzenie ratusz podkreślał ogromne zaangażowanie, z jakim mieszkańcy stolicy ruszyli na pomoc wojennym uchodźcom. "Wiele obywatelek i obywateli Ukrainy to Warszawę wybrało na miejsce schronienia. Dlatego właśnie w stolicy Polski odbędzie się dzisiaj koncert, który przypomina o trwającej, okrutnej wojnie, ale jest też podziękowaniem za polską pomoc" - zapowiadali urzędnicy.

Na prowadzących wydarzenie wybrano Natalię Panczenko oraz Krzysztofa Głuchowskiego. Wśród artystów zaproszonych do występu podczas części artystycznej znalazła się aktorka Rymma Ziubina oraz zespoły Antytila i Poparzeni Kawą Trzy. Głos ze sceny zabrali m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Agresor nie może wygrać"

"4 lata temu rosyjski agresor zaatakował Ukrainę z pełnym impetem. Warszawa i jej mieszkańcy odpowiedzieli niezwykłą solidarnością z ofiarami tej agresji. 4 lata później wojna nadal trwa. My znów spotykamy się na Placu Zamkowym. Z przekonaniem, że agresor nie może wygrać. Że wolna i niepodległa Ukraina to ważny element bezpieczeństwa Polski i całej Europy. Że zjednoczeni zwyciężymy" - zaznaczył prezydent Trzaskowski w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z wtorkowego koncertu.

Koncert "Zwyciężymy zjednoczeni" w Warszawie (24.02.2026) - zobacz zdjęcia:

21

Mateusz Lachowski: Ilu Polaków walczy po stronie Ukrainy? Liczba może zaskoczyć | Mellina