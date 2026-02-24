Wieczorem Warszawiacy ruszyli na Plac Zamkowy. "Zwyciężymy zjednoczeni"

Maria Hędrzak
2026-02-24 21:22

We wtorek, 24 lutego, w czwartą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę w Warszawie zorganizowano specjalny koncert "Zwyciężymy zjednoczeni". Wydarzenie przyciągnęło na Plac Zamkowy wielu mieszkańców miasta, którzy przynieśli ze sobą flagi oraz transparenty. Wśród zgromadzonych był m.in. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Koncert "Zwyciężymy zjednoczeni" w Warszawie - zdjęcia

W czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny w wyniku agresji Rosji na Ukrainę wielu Warszawiaków postanowiło wspólnie wybrać się na Plac Zamkowy. Tam o godz. 18:00 rozpoczął się koncert pt. "Zwyciężymy zjednoczeni", na który zaproszono m.in. bohaterów konfliktu, wolontariuszy, polityków i artystów. 

W zaproszeniu na wydarzenie ratusz podkreślał ogromne zaangażowanie, z jakim mieszkańcy stolicy ruszyli na pomoc wojennym uchodźcom. "Wiele obywatelek i obywateli Ukrainy to Warszawę wybrało na miejsce schronienia. Dlatego właśnie w stolicy Polski odbędzie się dzisiaj koncert, który przypomina o trwającej, okrutnej wojnie, ale jest też podziękowaniem za polską pomoc" - zapowiadali urzędnicy.

Na prowadzących wydarzenie wybrano Natalię Panczenko oraz Krzysztofa Głuchowskiego. Wśród artystów zaproszonych do występu podczas części artystycznej znalazła się aktorka Rymma Ziubina oraz zespoły Antytila i Poparzeni Kawą Trzy. Głos ze sceny zabrali m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Agresor nie może wygrać"

"4 lata temu rosyjski agresor zaatakował Ukrainę z pełnym impetem. Warszawa i jej mieszkańcy odpowiedzieli niezwykłą solidarnością z ofiarami tej agresji. 4 lata później wojna nadal trwa. My znów spotykamy się na Placu Zamkowym. Z przekonaniem, że agresor nie może wygrać. Że wolna i niepodległa Ukraina to ważny element bezpieczeństwa Polski i całej Europy. Że zjednoczeni zwyciężymy" - zaznaczył prezydent Trzaskowski w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z wtorkowego koncertu.

Koncert "Zwyciężymy zjednoczeni" w Warszawie (24.02.2026) - zobacz zdjęcia:

Koncert Zwyciężymy zjednoczeni w Warszawie (24.02.2026)
Galeria zdjęć 21
