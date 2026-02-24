Skandaliczny atak w centrum handlowym. Nastolatek miał wyciągnąć młotek

Brutalne sceny na nagraniu

Bulwersujące wideo ujrzało światło dzienne w poniedziałek, 23 lutego za sprawą portalu infoprzasnysz.com. Na zarejestrowanym obrazie widać, jak młody chłopak atakuje dorosłego mężczyznę. Dochodzi do uderzeń i kopnięć, a wszystko to dzieje się przy akompaniamencie śmiechów rówieśników napastnika. Zza kadru słychać wulgarne okrzyki zachęcające do dalszej przemocy. W pewnym momencie agresywny nastolatek posunął się o krok dalej i miał wyciągnąć młotek.

Zgłoszenie o incydencie wpłynęło do służb jeszcze przed publikacją nagrania, wieczorem 20 lutego. Gdy patrol dotarł do centrum handlowego, ofiary ani nastolatków już tam nie było. Funkcjonariusze nie zbagatelizowali jednak sprawy i rozpoczęli poszukiwania poszkodowanego. Okazał się nim 56-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności. Policjanci przesłuchali go, zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz dotarli do świadków zdarzenia.

Według ustaleń śledczych, stroną inicjującą konflikt była grupa młodzieży. Mundurowi wykonali tytaniczną pracę, identyfikując aż 15 nieletnich uczestniczących w tym haniebnym zdarzeniu. Są to mieszkańcy powiatu przasnyskiego w wieku od 13 do 16 lat. Trwają intensywne czynności wyjaśniające, w tym przesłuchania kolejnych osób mogących wnieść nowe fakty do sprawy.

Jak poinformowała asp. Ilona Cichocka, wobec 13-latka wszczęto postępowanie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy badają również rolę pozostałych członków grupy pod kątem podżegania do przestępstwa oraz pomocnictwa.

„Przasnyscy policjanci apelują do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na to, w jaki sposób dzieci spędzają czas wolny, z kim się spotykają oraz jakie treści publikują i komentują w internecie. Brak reakcji na pierwsze przejawy agresji, braku empatii czy demoralizacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i społecznych. Każde zachowanie naruszające godność i bezpieczeństwo drugiego człowieka spotka się ze zdecydowaną reakcją organów ścigania” - zaznaczyła funkcjonariuszka.

