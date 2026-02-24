Alerty IMGW dla połowy Polski. W tych regionach sytuacja jest najtrudniejsza

Alarmująca sytuacja hydrologiczna

Synoptycy zaktualizowali wtorkowe komunikaty, wskazując na poważne ryzyko w wielu regionach. Najwyższy, trzeci stopień alertu hydrologicznego związanego z wezbraniem wód ogłoszono dla fragmentów Mazowsza oraz Dolnego Śląska, gdzie niebezpieczeństwo utrzyma się do środy, do godziny 10:00. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą także częściowo województw: małopolskiego, lubelskiego i śląskiego do godz. 10 w środę, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego najpóźniej do godz. 18 w środę oraz pomorskiego do godz. 12 w czwartek.

Hydrolodzy zwracają też uwagę na gwałtowne wzrosty poziomu wód, wydając alerty pierwszego stopnia. Dotyczą one wschodniej ściany Polski - od Podkarpacia po Podlasie - do środy rano, a także północy kraju, gdzie ostrzeżenia wygasną w czwartek. Niepokojące dane napływają z konkretnych punktów pomiarowych. W Rzeszotarach, Szreńsku i Kraszewicach zanotowano przekroczenie stanów alarmowych. Dodatkowo na 24 innych stacjach woda osiągnęła poziom ostrzegawczy.

Uwaga kierowcy, będzie ślisko

Oprócz zagrożeń hydrologicznych, Instytut wydał komunikaty meteorologiczne dotyczące groźnych oblodzeń. Alertami objęto województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i podlaskie oraz części kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Synoptycy przewidują, że mokra nawierzchnia dróg i chodników zacznie zamarzać. Ostrzeżenia te pozostają w mocy do środowego poranka.

⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW🟡 Oblodzenie | stopień 1 | prawd. 80%Miejscami zamarzanie mokrych dróg i chodników.🌡 T min -2°C do 0°C (przy gruncie ok. -2°C)🕒 25.02 | 00:00–09:00🔎 https://t.co/16QmSAFVB6 pic.twitter.com/rsfCL3n2LQ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 24, 2026

Eksperci przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w najbliższych godzinach. Alert pierwszego stopnia oznacza występowanie zjawisk, które mogą powodować straty materialne, a w skrajnych przypadkach stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Warto więc na bieżąco śledzić komunikaty służb ratunkowych i meteorologicznych.

